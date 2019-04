Perú vs. Argentina EN VIVO vía Movistar Deportes: empatan 0-0 por hexagonal final del Sudamericano Sub 17

Perú vs. Argentina EN VIVO ONLINE: jugarán este martes 02 de abril por la primera jornada del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. El partido está pactado para las 09.10 p.m. en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. La transmisión está a cargo de Movistar Deportes y Latina.

Perú vs. Argentina EN VIVO: Así llegaron al Hexagonal Final

La selección peruana clasificó al Hexagonal Final tras ganar el Grupo A con 8 puntos: dos ganados, dos empatados, 5 goles a favor y uno en contra.

El equipo dirigido por Carlos Silvestri fue de menor a mayor en el certamen. Tras dos empates sin goles frente a Chile y Venezuela, consiguieron sendas victorias frente a Bolivia y Ecuador para adueñarse de la zona.

Perú vs. Ecuador: Nicolás Figueroa y el gran gesto técnico para convertir el 2-0 | Foto: Jesús Neyra/GEC

Dentro de lo más destacado, Yuriel Celi se ha erigido como el conductor de este equipo, mientras que Nicolás Figueroa se transformó en la principal carta de gol. El capitán, Rafael Caipo, es otro de los destacados del cuadro nacional.

¡Perú al hexagonal final! Los dirigidos por Carlos Silvestri vencieron a Ecuador por el Sudamericano Sub 17. | VIDEO

Por otro lado, Argentina tuvo que sufrir para clasificar a la instancia definitiva. Los dirigidos por Pablo Aimar sellaron su boleto para el Hexagonal Final en el último minuto del cuarto partido frente a Brasil.

Tras haber caído goleados por 3-0 frente a Uruguay en el debut, los albicelestes vencieron 2-1 a Colombia y empataron 2-2 frente a Paraguay.

En la última fecha, saltaron al campo de San Marcos con la necesidad de convertir tres goles para clasificar. Bruno Amione fue el gran héroe tras conseguir el gol de la clasificación.

Argentina vs. Brasil: Bruno Amione y el agónico tercer gol que los clasificó al Hexagonal Final | VIDEO

Perú vs. Argentina EN VIVO: Horarios en el mundo

Perú 9:10 pm.

Nueva York 11:10 pm

Asunción 12:10 am. (miércoles 03)

Bagdad 6:10 am. (miércoles 03)

Bangkok 10:10 am. (miércoles 03)

Barcelona 6:10 am. (miércoles 03)

Pekín 11:10 am. (miércoles 03)

Belo Horizonte 12:10 am.(miércoles 03)

Brooklyn 11:10 pm.

Buenos Aires 11:10 pm.

Ciudad del Cabo 5:10 am. (miércoles 03)

Ciudad Juárez 9:10 pm.

Damasco 5:10 am. (miércoles 03)

Guadalajara 9:10 pm.

Guayaquil 10:10 pm.

La Habana 11:10 pm.

Houston 10:10 pm.

Kiev 5:10 am. (miércoles 03)

Londres 3:10 am. (miércoles 03)

Los Ángeles 8:10 pm.

Madrid 4:10 am. (sábado 23)

Melbourne 14:10 pm. (miércoles 03)

Montreal 11:10 pm.

Osaka 12:10 pm. (miércoles 03)

París 4:10 am. (miércoles 03)

Santiago de Chile 12:10 pm. (miércoles 03)

Sidney 14:10 pm. (miércoles 03)

Tokio 12:00 pm. (sábado 23)

Perú vs. Argentina EN VIVO: Canales de transmisión

El partido por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 entre las selecciones entre Perú vs. Argentina será transmitido por Movistar Deportes y Latina.

Argentina venció 3-0 a Brasil y clasificó al Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. | Foto: Selección Argentina

Perú vs. Argentina EN VIVO: Resultados en el campeonato

Perú



Sudamericano Sub 17 J4: Perú 2-0 Ecuador

Sudamericano Sub 17 J3: Perú 3-1 Bolivia

Sudamericano Sub 17 J2: Perú 0-0 Venezuela

Sudamericano Sub 17 J1​: Perú 0-0 Chile

Argentina



Sudamericano Sub 17 J4: Argentina 3-0 Brasil

Sudamericano Sub 17 J3: Argentina 2-2 Paraguay

Sudamericano Sub 17 J2: Argentina 2-1 Colombia

Sudamericano Sub 17 J1: Argentina 0-3 Uruguay