Ni la lejanía con el Perú impide que los peruanos dejen de alentar a la selección. Así lo cuenta Vitaliano Gallardo Valencia, el embajador peruano en Australia desde febrero de este año. En un diálogo exclusivo con El Comercio, el embajador nos comenta sobre la gran comunidad peruana en Australia, así como sobre la poca pasión por el fútbol en el país de Oceanía y cómo los peruanos se hacen notar.

—¿Qué tan grande es la comunidad peruana en Australia?

Según los datos del último censo de 2016, teníamos 1.3000 peruanos. Pero existe información actualizada hasta diciembre del 2021 que somos una comunidad de 18.843 peruanos aproximadamente. En términos estadísticos después de la comunidad peruana que tenemos en Japón es la segunda más importante en esta parte del Pacífico. Luego de Sidney, la segunda ciudad con mayor comunidad peruana es Melbourne y la tercera pero por muy poquito es Brisbane. Mucha gente joven llega al país para realizar sus estudios universitarios de pregrado, postgrado y maestrías.

—¿Hay otras comunidades sudamericanas en Australia? ¿Existe cierta cercanía entre ellas?

Es muy curioso, porque así como existe una gran comunidad peruana, hay una buena cantidad de colombianos, brasileños, así como también chilenos, argentinos y uruguayos que han logrado crear hasta sus propios clubes. Entre estas comunidades apoyan unas a otras. Hay un sentimiento de unión latinoamericana más aún estando tan lejos de nuestros países natales.

—¿Se considera una persona futbolera? ¿Es hincha de la selección?

Toda la vida me ha gustado el fútbol y más aún alentar a la selección. He sufrido como todos los años que Perú pasó sin ir a los mundiales. Siempre he estado atento y me gusta ver los partidos, trato de no perderme ninguno. Felizmente estuve en Lima estos últimos años para ver el último proceso de Eliminatorias y, bueno, ahora que estoy aquí desde febrero ya sé los canales que pasarán el partido de repechaje y también cuándo será el mundial para seguir alentando.

—Estando tan lejos del Perú, ¿cómo vive la comunidad peruana la fiebre futbolera y el aliento a la selección?

A la comunidad le gusta organizarse por su propia iniciativa cuando se trata del fútbol y de la selección, y yo creo que hay varios elementos fundamentales que hacen que se organicen de manera natural. La primera actividad natural que forma parte del proceso de asentamiento de una comunidad que emigra es la de buscar para hacer deporte los fines de semana y la práctica del fútbol, sin duda, nos identifica como latinoamericanos. Para los australianos, el fútbol no lleva esa importancia ni lleva ese elemento de pasión. No son de juntarse a jugarlo los fines de semana por voluntad propia o porque les guste, prefieren hacer otros deportes.

Entonces, los peruanos, al igual que otros latinoamericanos, se reúnen a jugar con otros, es una forma de conocer a los demás, de entablar relaciones con personas que están pasando lo mismo que tú y la ventaja es que el terreno aquí permite que haya canchas de fútbol grandes. Tenemos conocimiento que algunos peruanos que viven en Canberra vienen los fines de semana para jugar en Sidney, igual que algunos llegan desde Soritor. También hay muchos peruanos en Brisbane que se juntan para disfrutar del deporte. Nuestra presencia aquí es notoria, no pasamos desapercibidos.

Parte de la comunidad peruana de Australia que viajó a Nueva Zelanda para el repechaje. Foto: archivo personal.

Y esos son los mismos que en la medida que pueden se juntan para ver los partidos de la selección en sus casas, en algunos restaurantes o bares, siempre respetando las normas australianas. Llevan sus camisetas, sus banderas, ponen música y comparten estas experiencias que son mucho más emotivas cuando uno vive fuera del Perú. Hace poco ha llegado un jugador peruano, Breno Naranjo que estuvo en el Municipal y ahora está en el St Albans Dinamo Football Club y vive en Melbourne.

—¿Se habla del fútbol en Australia o es algo muy sudamericano?

Poco a poco, no se habla tanto del fútbol aquí. Hay que entender que aquí el conjunto de deportes masivos están vinculados con la tradición británica. Donde más se identifica está emoción es en el criquet. A eso se suman otros como el rugby. El fútbol también llega como su tradición británica, pero la popularidad fue declinando en los años 50 y 60. Tuvieron una selección que se clasificó al Mundial de 74 pero después vino un periodo en el que la FIFA emitió sanciones sobre Australia y el deporte decayó muchísimo. En el 2006 que llegó una nueva generación de futbolistas que revivió un poco el deporte y que continúa hasta ahora. Eso ha hecho que poco a poco vaya creciendo la afición que incluye también a los equipos femeninos. Los equipos uruguayos que hay aquí son un poco los que mantuvieron esta tradición, pero para ellos el fútbol no genera esa pasión, esa efervescencia ni alegría que mueve a los peruanos ni a los latinoamericanos.

—¿Se sabe que van a jugar contra Perú el repechaje? ¿Le dan la misma importancia que nosotros le damos?

Aquí recién se está tomando conciencia del partido de repechaje, y de que Perú será el rival. No se ha hablado mucho. Por ahí algún comentario o algún curioso que se acuerda, digamos, de que van a pelear ese cupo por el mundial. Quieren hacer crecer la expectativa del partido, pero no le dan la importancia que en el Perú sí tiene. Lo que sí se ha empezado a hablar aquí es que Perú tiene una barra muy reconocida y fuerte que siempre va a alentar. Aquí el partido para nosotros será el día martes a las 4 de la mañana, nos tocará madrugar para ver a la selección, pero sin dudas será un honor y una emoción hacerlo para ver a nuestros jugadores.

—¿Se organizará algo especial para el día del repechaje? ¿Los hinchas se juntarán a ver el partido?

La verdad que es un poco complicado, de hecho si se pudiera lo haríamos con mucho gusto. Pero el tema del horario nos complica porque el partido para nosotros será a las 4 de la mañana. En algunas ciudades ya está cayendo nieve y los horarios de la madrugada no solamente son difíciles por el clima, sino porque en general en Australia hay una tradición del orden y en ese orden entra el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Dependiendo de las ciudades pueden cerrar a las 5 de la tarde y en el caso de algunos establecimientos que venden bebidas alcohólicas hasta la 1 o 2 de la mañana. Hay muchas restricciones que complican este tipo de actividades.

Sé que en otros casos, por ejemplo, cuando fue el partido contra Nueva Zelanda en el 2018, el horario fue durante el día entonces los peruanos se juntaron en establecimientos y lugares públicos. De hecho miles de peruanos de aquí viajaron a Nueva Zelanda para el partido y se encontraron con comunidades de otros países que iban a alentar a la selección.

La comunidad peruana de Australia hizo sentir su aliento en Nueva Zelanda para el repechaje del Mundial Rusia 2018. Foto: archivo personal.

Hemos oído que en Brisbane que es una ciudad que tiene mejor clima y habrían conseguido un cafecito donde van a alojar a algunos hinchas para ver el partido. Ahí tienen un clima más caluroso comparado con otras ciudades de Australia por lo que el invierno no es tan intenso. Pero no es algo seguro aún, solo es algo que nos han comentado. Lo que sí sabemos es que muchos peruanos de aquí ya están en Qatar o que estarán viajando este fin de semana para ver el partido del repechaje a Doha. Se habla mucho de que las comunidades de diferentes países del mundo se van a reunir en Doha para alentar a la selección en tan importante partido.