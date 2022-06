Australia será el rival de la Selección Peruana por el repechaje mundialista este lunes 13 de junio y para varios hinchas australianos su selección no es la favorita para estar en el Mundial de Qatar 2022. Ante esto, en declaraciones a Infobae, Mathew Leckie sostuvo que los comentarios negativos no le molestan y que ello “no es un impulso” para él.

“Sabemos lo difícil que es y cuánto tenemos que esforzarnos para obtener esos resultados. Cuando se dice que se nos ha descartado o que la gente probablemente no espera que estemos ahí por el lugar en el que están jugando nuestros jugadores, en este momento, eso realmente no me molesta. Eso no es un impulso para mí”, confesó Leckie.

Respecto a la dificultad del duelo ante Perú, el jugador australiano señaló que “Ningún equipo tiene un partido perfecto, pero el próximo será único si ganamos, iríamos a la Copa del Mundo. Estoy seguro de que cada compañero dará lo mejor de sí. Creo que lo más importante para todos, para el país, es ir al Mundial, es lo mejor que puedes hacer en el fútbol”.

“Es bueno para el juego y para los jugadores más jóvenes que están surgiendo, tener la oportunidad de estar en el escenario mundial. Eso abre caminos y oportunidades porque todo el mundo está mirando”, agregó.

Cabe destacar que Australia fue parte de las Eliminatorias Asiáticas, motivo por el que tienen experiencia en suelo qatarí. “Definitivamente será gratificante solo por el hecho de que una vez que has estado aquí o has participado en una clasificación para la Copa del Mundo, entiendes lo difícil que es. A menos que estés aquí, realmente no puedes juzgar o entender lo difícil que es ir a este tipo de países y jugar en este tipo de condiciones en este tipo de ambientes”, sostuvo el jugador del Melbourne City.

El futbolista ‘soccero’ también evaluó la victoria que tuvieron ante Emiratos Árabes unidos: “Pienso en cada partido. Siempre hay cosas en que puedes trabajar y mejorar. Hemos revisado el partido, vimos lo bueno que hicimos y algunas cosas que tenemos que mejorar un poco”.