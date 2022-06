El rostro desolador de Yoshimar Yotún, luego de intentar entrenar con normalidad sin éxito alguno, es la imagen que marcó el último entrenamiento de la selección peruana previo al duelo de esta tarde ante Australia por el repechaje mundialista. Ya lo dijo el técnico Ricardo Gareca: lo van a esperar hasta el último. Pero las chances se van agotando y hay que buscar soluciones. Christofer Gonzáles sería el elegido.

Que el segundo futbolista con más partidos en la historia de la selección, y el único que llegó a 50 victorias, no esté, obviamente es una baja sensible. Su experiencia para saber cuál es el mejor momento para presionar o su sabiduría para manejar el balón no se compran en el mercado. No se adquiere en un par de partidos. Ese volante, pieza clave para el equipo, volverá a estar fuera de la foto del once titular en un repechaje. En 2017 fue suplente por decisión técnica.

Pero si algo ha logrado Ricardo Gareca a lo largo de estos casi ocho años exitosos, es que supo tener más de once jugadores altamente competitivos. Hoy, ‘Canchita’ Gonzales, el posible reemplazante para acompañar a Renato Tapia y Sergio Peña, en ese triángulo en el mediocampo tan fundamental para la ‘Bicolor’, deberá ser un ejemplo más.

Yotún sería la única baja para el choque ante los australianos. Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Christofer Gonzales; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula serán los once iniciales que buscará hacer historia y colocar a Perú en Qatar 2022.

Será la gran chance de ‘Canchita’, quien en el cierre de las Eliminatorias dejó claro su deseo: anotar el gol que clasifique a Perú al Mundial. Si bien lo soñó para marcarle a Paraguay en la última fecha, su anhelo pudo retrarse solo unas fechas más. “Mi destino es hacer el último gol en el partido contra Paraguay. Imagino algo fantástico, un momento muy especial luego de ese partido, algo por la cual soñé desde muy chico”, declaró para Movistar. Hoy puede ser la jornada del sueño cumplido.

¿Qué nos puede dar ‘Canchita’?

Talento nunca le faltó; atrevimiento quizá. Si algo se le reclamaba a Christofer Gonzales en la selección peruana era demostrar confianza para ir hacia adelante y no jugar simple con pases a los costados. Algo que, ya con 29 años encima, ha ido mejorando con el paso de los partidos. Hoy, ‘Canchita’ vive más cerca del área. Y sus números lo avalan: en 17 partidos de este año con Cristal ya marcó 8 goles, está a dos de su mejor registro goleador (10 en 30 partidos del 2021).

En días en los que su nombre suena como fichaje de un par de equipos argentinos, el volante podría estar ante el partido de su vida. Ya no es el suplente de las Eliminatorias pasadas que apenas jugó 20 minutos en dos partidos. Ahora es el jugador que más veces ingresó en las Eliminatorias -ocho partidos, tres de ellas por Yotún-, y arrancó en cinco oportunidades. Es una solución desde el banco, también desde el vamos.

¡Vamos tras el sueño! ✨



Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 deja su hotel de concentración y se dirige al Ahmad Bin Ali Stadium. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/dHfdbkJHTn — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) June 13, 2022

En este proceso, ‘Yoshi’ solo faltó ante Bolivia en Lima por suspensión. Es una baja sensible, sí. Pero Gonzales es de los jugadores que tienen la confianza del cuerpo técnico para partidos complicados. Tres de las cinco veces que fue titular, fueron en condición de visita (frente a Bolivia, Brasil y Argentina), y en Lima jugó ante la ‘Canarinha’ y el conjunto boliviano. En este último encuentro reemplazó a ‘Yoshi’.

‘Canchita’ hizo un trabajo especial junto a Edison Flores, otra de las posibles cartas. Pero por lo pronto, se conoce que será el hombre de Cristal el que arranque. Acostumbrado a adueñarse de la banda izquierda en su club, con mucha llegada al área rival, el atacante deberá ahora tener la sabiduría para saber cuándo atacar y cuándo quedarse para no dejar descubierto su lado y acompañar a Renato Tapia en la marca.

Ante Nueva Zelanda, en el último amistoso de Perú antes del repechaje, ingresó en la segunda mitad en reemplazo de Sergio Peña y demostró que es un jugador que le gusta el arco contrario y sabe buscar los espacios para atacar.