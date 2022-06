Las esperanzas de millones de peruanos se pondrán en juego este lunes, cuando la selección nacional luche por un nuevo sueño mundialista contra Australia en Doha, Qatar. Este duelo decisivo, inevitablemente, nos trae a colación recuerdos muy especiales del pasado. De hecho, fue hace casi 40 años cuando la ‘Blanquirroja’ disputó su primer repechaje de la historia para una Copa del Mundo. Fue para México 86′ y, claro, el contexto era totalmente distinto al de ahora.

Para esos tiempos, las Eliminatorias sudamericanas se disputaban con un formato bastante diferente al actual. Rumbo al Mundial México 1986, las 10 selecciones de Conmebol se dividieron primero en tres grupos, uno de cuatro participantes y los otros dos de tres.

A partir de esa base, se jugaron cotejos de ida y vuelta para definir a los líderes de cada grupo, quienes clasificaban directamente a la Copa del Mundo. Mientras que los segundos puestos y el tercero del grupo de cuatro debían luchar aún por el último boleto en un repechaje similar al que se disputó últimamente en Europa (con semifinal y final).

A Perú no le tocaron rivales nada sencillos. El equipo nacional -conformado por figuras notables en nuestro balompié como Juan Carlos Oblitas, José Velásquez, César Cueto, Gerónimo Barbadillo, Julio César Uribe, entre otros- fue emparejado en el grupo de cuatro participantes con nada menos que Argentina, Colombia y Venezuela.

El equipo de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo a México 86' | Foto: Archivo Histórico de El Comercio

La ‘Blanquirroja’, de gran jerarquía, tenía todo lo necesario para conseguir el cupo directo al Mundial, así como ya lo había logrado dos veces antes (Argentina 78′ y España 82′). Todo hacía indicar que la historia se repetiría para México 86′, pero la escuadra que entonces era dirigida por el recordado Moisés Barack dejó escapar puntos importantes en las primeras fechas, con el empate ante Colombia en Lima (0-0)y la derrota con la misma selección en Bogotá (1-0).

El equipo se recuperó a tiempo de la mano de Roberto Chale en el banquillo, pero esos puntos perdidos en primera instancia contra los ‘cafeteros’ obligaron a que la ‘Blanquirroja’ buscara una hazaña en el Monumental de Buenos Aires para el boleto directo a México en la jornada final contra la Argentina de Diego Armando Maradona.

Con una muestra de gran clase, calidad y esfuerzo sobre el campo argentino, los peruanos lograron remontar momentáneamente el 1-0 de Pedro Pascualli que había adelantado a los locales. El ‘Patrón’ Velásquez y Gerónimo Barbadillo nos estaban dando la felicidad completa. Pero Ricardo Gareca, actual entrenador de Perú, terminó con nuestra ilusión en los minutos finales.

Ricardo Gareca anotó el gol que le quitó a Perú la opción de clasificación directa a México 86. (Foto: Archivo Histórico GEC).

El ‘Tigre’, a los 81 minutos, sentenció el 2-2 final en Buenos Aires y, con ello, Argentina clasificó directamente al Mundial del 86′, que luego conquistaría de la mano de Maradona. La selección peruana, por su parte, tenía que luchar por el último cupo mundialista en el repechaje.

“En ese partido contra Argentina, prácticamente empatan ellos faltando nueve minutos para que termine el partido. Nosotros íbamos ganando 2-1, pero lamentablemente ellos nos empataron y nos quedamos en el aire. Iba a ser un tercer Mundial consecutivo”, recuerda el ‘Patrón’ Velásquez.

El repechaje

En el repechaje de esas Eliminatorias primero había que superar a Chile para luego recién en la final definir el pase al Mundial. Todo ya se había tornado bastante complicado con el segundo lugar obtenido en el grupo, pero las cosas se dificultaron mucho más en los cuatro meses después de aquel partido contra Argentina, justamente el tiempo que pasó para el encuentro contra ‘La Roja’.

En aquellos años, el país se encontraba en una de las mayores crisis política y social de su historia, lo que repercutió en todas las áreas posibles. El fútbol no estuvo exento a ello. Además, cambios dirigenciales en la Federación y la para de actividades de muchos de los futbolistas nacionales tuvo efectos negativos inevitablemente. “Físicamente, toditos nosotros estábamos desactivados totalmente”, describe Velásquez.

Entonces, en medio de todas las adversidades, llegó el esperado día para afrontar el repechaje. Jaime Duarte, mundialista en Argentina 78′ y España 82′, fue uno de los protagonistas en aquellos ‘Clásicos del Pacífico’. Si bien el ‘Chiquillo’ -como le conocían- no había jugado en el proceso regular de las Eliminatorias, igualmente le confiaron la zaga para aquel duelo trascendental contra los chilenos. Dos días antes recibió la llamada de Chale y él no dudó en aceptar el desafío de jugar como zaguero.

“Yo no estuve en la Eliminatoria, solo me llamaron para la repesca. Y los únicos partidos que jugué fueron contra Chile y de central. Desde el año 77′ que no había jugado de central, pero por mi selección hago lo que sea”, expresa Duarte.

Era el 27 de octubre de 1985 en Santiago de Chile, cuando Eusebio Acasuzo, el portero titular de Perú, vivió una auténtica pesadilla. Encajó tres goles en los primeros 15 minutos del partido, ganándose bastantes críticas de propios y extraños.

Roberto Chale decidió cambiar al guardameta y hacer ingresar a Ramón Quiroga en tan solo 24 minutos de juego. Esa temprana variante, sin duda, resumió el mal momento que pasaba Acasuzo en tierra chilena.

Tras ello, la ‘Blanquirroja’ intentó empatar a como de lugar el marcador, logrando descontar a través de un doblete de Franco Navarro, pero finalmente el encuentro terminó 4-2 en contra.

LIMA, 3 DE NOVIEMBRE DE 1985 PARTIDO ENTRE LA SELECCION PERUANA Y CHILE DISPUTADO EN EL ESTADIO NACIONAL DE LIMA FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

Más allá de aquel resultado adverso, ese 4-2 lucía remontable en Lima. En nuestra capital, la selección debía jugarse la vida la siguiente semana y así lo hizo, ya con Quiroga titular bajo los tres palos, pero no alcanzó. El 3 de noviembre, la ‘Blanquirroja’ no pudo concretar sus chances de gol, mientras que ‘La Roja’ sí lo hizo con un gol de tiro libre de Jorge Aravena, que sentenció la eliminación nacional en el repechaje.

“Yo siento que, en el primer tiempo, el equipo debió haber metido dos o tres goles. Eso ha sido frustrante. Y bueno, está el arquero rival que tuvo una buena performance, y nos metieron un gol de tiro libre y acabó el tema”, recuerda Duarte de ese choque.

Aquel ‘Clásico del Pacífico’ representó el final de una etapa dorada en el fútbol peruano, con jugadores que tenían el recorrido de haber disputado dos Mundiales. Se buscaron diversas razones y justificaciones para explicar esa caída en el repechaje a pesar del gran equipo que gozaba el país, pero la verdad es que el fútbol es así de simple. Se puede ganar y se puede perder.

“Cuando las cosas salen mal, cuando se pierde, siempre se busca situaciones complicadas, que el equipo era mayor, que dejaron de entrenar y otras 50 mil cosas. Eso pasa cuando ya el resultado está puesto. La verdad, yo me siento orgulloso de haber jugado con la cantidad de jugadores que he jugado desde el primer hasta el último partido. Lo demás ya es consecuencia de un resultado, que no fue bueno”, señala Duarte.

“En el 85′ prácticamente éramos los mismos jugadores de antes (los anteriores procesos mundialistas) y nos retiramos. Yo ya estaba con 35 o 36 años. Ese fue el último partido que jugamos a nivel de selección. Los buenos jugadores que teníamos en ese entonces siempre cumplieron a cabalidad, especialmente a nivel de selección”, asegura por su parte Velásquez.

Una vez más

Han pasado cerca de 40 años desde entonces y la selección peruana ahora disputará su tercer repechaje. Rusia 2018 es el antecedente más cercano, cuando la ‘Blanquirroja’ pudo superar a Nueva Zelanda en partidos de ida y vuelta para clasificar a su primer Mundial en 36 años. Ahora, para finalizar el camino a Qatar 2022, nuevamente habrá que superar esta instancia.

Ya con una base mundialista importante en el plantel que dejó como principal fruto el anterior proceso, Ricardo Gareca logró volver a meter a la pelea a Perú por otra Copa del Mundo, más allá de que en las primeras jornadas los resultados eran netamente negativos. El equipo nacional, afianzándose como grupo, logró escapar de los últimos lugares, como ocurrió rumbo a Rusia 2018, y se posicionó finalmente en el quinto lugar en las Eliminatorias Qatar 2022.

Ahora la ‘Blanquirroja’ deberá medirse contra Australia para cumplir un nuevo sueño y no será nada fácil. Ninguna repesca lo ha sido. Eso sí, a diferencia de los anteriores repechajes que ha disputado el Perú, esta vez ya no se jugará ni a dos partidos de ida y vuelta, y mucho menos en dos llaves como para México 86′.

La selección peruana sueña con una nueva clasificación mundialista | Foto: AFP / JOSE JORDAN

El equipo de Ricardo Gareca deberá hacerle frente al combinado australiano bastante lejos del país, en la capital de Qatar, y a partido único. Ya no hay ningún margen de error. Es a todo o nada.

“Son circunstancias diferentes. Hay un tema principal acá. (En México 86′) eran dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. Pero en este caso es más difícil todavía, porque es un solo partido. Yo confío mucho en Perú, en la capacidad del técnico y de los jugadores, pero es un solo partido, así que es bien peligroso (...) Este es un deporte de alta competencia y todo el mundo tiene sus fortalezas y esconde sus debilidades”, señala Jaime Duarte.

Más allá de la gran complejidad que implica el repechaje, en el país hay una gran confianza en lo que puede hacer el grupo que nos representará el lunes en Doha. Solo queda ese único paso para la sexta clasificación mundialista de la historia y hay millones de peruanos detrás de todo esto, que empujan el barco de Gareca y sus dirigidos sin cesar.

“Yo no puedo dar consejos. Yo puedo dar mi experiencia. Eso mismo va a hacer su técnico, el profesor Gareca, que yo confío mucho en su capacidad. Todo lo que yo pueda decirles es mínimo a lo que le puede aportar su técnico, que los conoce y está con ellos día a día. Los demás somos solo aficionados que opinamos. Pero yo estoy sumamente feliz de que tengan un técnico con una capacidad increíble. Todo lo que él decida, yo estoy a su lado”, comenta Duarte.

“Es complicado de todas maneras. Hay que poner todo de parte de cada uno de los jugadores para que pueda haber un resultado positivo”, dice por su parte el ‘Patrón’ Velásquez.