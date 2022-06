Cuando el árbitro esloveno Slavko Vinci pitó el final, y mientras los australianos celebraban en el campo y en las gradas, un deja vu futbolístico atravesó por la mente de todos los peruanos, incluso del propio Ricardo Gareca y sus colaboradores que estuvieron en el estadio Al Rayyan de Qatar. Un recuerdo que nos trasladó a nuestros días mundialistas en Rusia 2018: Australia será el rival de Perú por un boleto a Qatar 2022. Casi cuatro años después de aquella victoria en una Copa del Mundo después de 36 años, con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero, la Bicolor se vuelve a encontrar con los ‘Socceroos’.

Australia derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y se llevó la repesca asiática que, lejos de parecer un partido de vida o muerte con infinidad de emociones, fue un encuentro que destapó los temores de ambas escuadras. Jackson Irvine y Martin Boyle anotaron los goles de la victoria, mientras que el tanto de Caio solo sirvió para las estadísticas.

“Ambos equipos son muy cautelosos y se está convirtiendo en un juego terrible. Una de las peores actuaciones de los Socceroos. Tan doloroso de ver”, publicó en redes sociales la reportera australiana Michelle Escobar de Optus Sport. “La verdad es que es un desastre”, nos respondió en caliente Diego Martin, español que sigue el fútbol australiano desde hace diez años para @AustraliaFut.

Con pocos argumentos ofensivos, intentando ser fuertes en defensa, Australia dejó ciertas señas de lo que podría hacer ante Perú el lunes. Por ello, DT El Comercio se contactó con siete especialistas, entre técnicos, periodistas y analistas de fútbol, para conocer su postura.

Sergio ‘Checho’ Ibarra / Exfutbolista y comentarista de TV

“Perú tiene la jerarquía individual que no tiene Emiratos Árabes. Cueva, Carrillo, Yotún, Sergio Peña. Esos cuatro cuando se juntan y juegan como nosotros los conocemos para hacerle llegar balones a Lapadula que viene bien de cara al arco, no tendrán problemas en ganar el partido. Sinceramente creo que este Australia es más flojito del que enfrentamos en Rusia 2018. Incluso se me hace un poco difícil rescatar un jugador en ofensiva de Australia. Más que alguna individualidad, el colectivo que tienen es lo más fuerte dentro de todo”.

Diego Martin / Analista de fútbol español especializado en fútbol australiano

“Una alineación inédita y sin un plan de partido. Es posible clasificar, claro que sí, pero la era de Graham Arnold está siendo muy pobre. Hay muchas bajas, pero tampoco se han solucionado problemas en ciertas posiciones. Los laterales siguen jugando sin tener sentido alguno. Creo que la convocatoria no fue valiente por parte del técnico. Ahora toca Perú que me parece imbatible”.

Leao Butrón / Exportero de la selección

“Lo que inclinó la balanza en el partido ante Emiratos Árabes Unidos fue el tema físico. Al inicio los emiratíes tuvieron dos o tres ocasiones claras de gol y Australia no. Pero en el segundo tiempo se vio a un cuadro australiano entero, ganando las divididas y atacando más. Creo que su estrategia podría ir por ahí: pelear en la parte física y táctica; muy poco en lo técnico. Las pelotas paradas, el contragolpe. Creo que el partido a Perú se le podría presentar muy parecido al amistoso con Nueva Zelanda, aunque ahora sí la Bicolor debe tener más intensidad para ganar”.

Javier Chirinos / Extécnico de Universitario

“Australia se presenta como un equipo fuerte físicamente, de muy buena estatura en todas sus líneas. Ajdin Hrustic y Martin Boyle son los diferentes en cuanto a cualidades técnicas, por lo que se ha visto en el partido ante Emiratos Árabes. Habría que tener cuidado con ellos. Pero Perú, de acuerdo a como viene jugando en este último tramo, está en condiciones de superar el repechaje. Jugando en serio, con balón al ras del césped, hay más posibilidades de ganar. Emiratos Árabes lo demostró aunque les faltó más eficacia. Pero, ojo, es un solo partido y se pueden dar muchas situaciones”.

Víctor Zafferson / Scout y analista de fútbol

“Vi a un Australia inferior a la versión que enfrentó a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Es ordenado, trata de jugar rápido sin mucha elaboración y buscando el juego aéreo, eso sí. Jackson Irvine, Martin Boyle, Ajdin Hrustic y Mathew Leckie son de cuidado, pero creo que la zaga defensiva los puede controlar. Si Perú juega aprovechando la velocidad de André Carrillo, el desequilibrio de Cueva y las diagonales de Gianluca Lapadula, puede ganarlo sin mayores sobresaltos”.

Ienzo Duarte / Analista de fútbol especializado en el fútbol asiático, africano y oceánico

“Perú debe jugar como lo ha venido haciendo. Puede hacer daño por los laterales, sobre todo por la banda derecha de Luis Advíncula donde está Behich. En el medio, Renato Tapia y Yotún van a tener trabajar conteniendo a Hrustic e Irvine. Y los de afuera tendrán que estar atentos porque Goodwin, por izquierda, y Boyle, por derecha, suelen buscar las espaldas de los defensores en balones largos. Otro punto fuerte de Australia es el balón parado. La clave podría estar en jugar por fuera y aprovechar esa zona que es una debilidad de ellos”.

Daniel Kanashiro / Periodista de DirecTV Sports

“Me parece un equipo muy básico que trata de apelar fundamentalmente a la velocidad de sus jugadores y a forzar el error del rival. No tiene cualidades individuales ni capacidades colectivas con la pelota en los pies. Creo que Australia se puede acomodar mejor a las posibilidades de juego de Perú que el propio Emiratos Árabes Unidos porque cede el balón. Entonces si hay una buena conexión entre los volantes, si se gana el mediocampo, las aspiraciones de los nuestros crecen enormemente. De hecho, hay un dato importante: Australia no suele cometer faltas. Ante Emiratos solo hizo cinco faltas. No corta el juego. Eso sin duda beneficia a Perú. De ahí, no hay ningún jugador en ataque que se pueda resaltar. Puede sonar a triunfalista o exceso de confianza, pero en los dos últimos partidos no les vi absolutamente nada para decir que hay un solo nombre que pueda marcar diferencia en campo rival”

Javier Arce / Técnico peruano

“Esta clase de partidos se definen por detalles, pequeños errores. Por eso no me sorprendió que Australia y Emiratos Árabes sean cuidadosos con sus movimientos. Incluso creo que deberíamos ser bastante cautelosos el lunes. En fase defensiva, Australia se mostró ordenado aunque hubo un par de pases filtrados que agarró mal a la defensa. Pero cuando presionan alto, lo hacen con tres; y cuando el balón pasa mitad de campo, repliegan y forman un 4-4-2 o incluso un 4-5-1. El ataque de ellos es fuerte por las bandas, pero siento que la defensa peruana ha reactivado su confianza y estamos muy seguros atrás. De ahí yo me inclinaría con Christofer Gonzales en lugar de Peña porque necesitamos romper las líneas que nos pondrán seguramente y ‘Canchita’ es un jugador de ese corte, encarador”.