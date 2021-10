Conforme a los criterios de Saber más

En los 3600 metros de la capital boliviana, a Perú ha comenzado a faltarle el oxígeno. Ni siquiera se pudo sumar el punto del respiro. En La Paz se perdió todo lo que quedaba de calma con ese 1-0 ante Bolivia. La selección nacional ha vuelto al sobresalto de los cálculos y a la inevitable necesidad de alguna hazaña antes que cierre el 2022. Para ir al Mundial hay que estar a la altura. Y el equipo de Gareca estuvo muy lejos de eso.

Así como es importante ganar de local para ilusionarse con una Copa del Mundo, también es ineludible sorprender con algunos puntos de visita. Y en ese recuento de unidades fuera de casa, siempre está Bolivia en La Paz. Lo que toca reconocer que en ese punto de quiebre casi siempre nos va mal. Ante ese rival que tanto hemos subestimado por décadas solo hemos sumado tres puntos de visita en casi medio siglo de enfrentamientos por Eliminatorias.

Iba a ser difícil y el arranque del encuentro lo fue confirmando minuto a minuto. Físicamente le costó a la mayoría agarrar el ritmo, la bicolor comenzó a perder muy rápido el balón y rápidamente se hicieron figuras Christian Ramos y Alexander Callens.

A diferencia del soberano partido que hizo ante Chile, esta vez Pedro Aquino lució algo solitario en la marca. Si hubo un jugador al que le costó muchísimo conectarse con las acciones, ese fue Yoshimar Yotún. Ni para la recuperación, ni para generar juego. Su aparición más concreta fue un remate débil frente al arco de Carlos Lampe.

Algaranaz y Martins inquietaron a la selección peruana. (Agencias)

-Cambios no funcionaron-

En esta dolorosa derrota ante Bolivia, tampoco se escapa de la crítica Ricardo Gareca. La apuesta del cuadro verde se repitió en los dos tiempos: recuperar rápido la pelota, atacar por los laterales y patear al arco de Gallese apenas se genere un espacio. Faltó ejecutar un plan B con más rápido. Y de los tres cambios que hizo, faltó que le lance el salvavidas al exhausto y desconcertado Yotún.

Con esa fórmula, los bolivianos consiguieron el gol del triunfo. Un balon perdido de manera absurda por Christian Cueva (quiso hacer una huacha que ofuscó mucho a Ricardo Gareca), dejó muy mal parada a la defensa y así, en medio de dos rebotes, se encontró la pelota Ramiro Vaca para definir el resultado final a los 82′.

Henry Vaca fue expulsado por meterle una patada a Callens. (Agencias)

No alcanza ni con 30 jugadores

Para completar la desazón, Perú no pudo imponerse en el estadio Hernando Siles a pesar de estar con un jugador más. El ex Universitario, Henry Vacas, perdió el control en una barrida a Alexander Callens (72′) y se fue rápido a las duchas. Lo único que varió en el plan blanquirrojo es la búsqueda del pivoteo con el ingreso de Santiago Ormeño, quien cumplió la tarea aunque estuvo muy mal acompañado con un cansado Cueva.

Jefferson Farfán ingresó demasiado tarde. Imposible analizar su ingreso. La bronca nos acompañará hasta el jueves (partido con Argentina con la obligación de ganar) no solo porque Bolivia estuvo con 10, sino porque hasta los otros resultados de la fecha de Eliminatorias le daban relevancia a rescatar, aunque sea, un empate.

“Queremos contar con todos”, dijo Ricardo Gareca al inicio de esta fecha triple. La caída en Bolivia impacta porque ni con una convocatoria de más 30 jugadores parece que alcanza. Ni con el querido Lapadula desde el arranque ni con jugadores pedidos por la hinchada, como Mora. Ni así pudimos derrumbar ese récord adverso en La Paz.

La clasificación a un Mundial en Sudamérica va de la mano con sumar de visita ante los virtuales eliminados. Para llegar a Rusia 2018, a Perú le sumaron tres puntos por la mala inscripción del boliviano-paraguayo Nelson Cabrera. Pero recordemos que ese partido lo perdimos 2-0. Ya no existe el TAS como respirador artificial. No hay reclamos a la vista. A Bolivia teníamos que ganarle en la cancha. Hacer cálculos hoy genera un colectivo dolor de cabeza. Tan doloroso e incómodo como ese mal de altura del cual no pudimos sanar hoy.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El equipo comandado por Ricardo Gareca afrontará una dura prueba visitando a Bolivia, encuentro correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias. En el siguiente video conoce el historial de la ‘blanquirroja’ jugando en La Paz ante la ‘verde’ por un proceso clasificatorio.