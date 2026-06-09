La selección peruana se enfrenta a Bolivia este martes 9 de junio por la novena y última fecha de la Liga de Naciones Femenina. Este partido será clave para las aspiraciones de la Bicolor en alcanzar el repechaje, aunque no depende de sí misma. El equipo dirigido por Antonio Spinelli se ubica en el séptimo lugar con ocho puntos, mientras que la Verde ocupa el último puesto con apenas una unidad.. ¿A qué hora juega la selección peruana y en qué canal ver el partido de HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY por la Liga de Naciones Femenina?
El partido Perú vs Bolivia por la Liga de Naciones Femenina comienza a las 6:00 PM (hora peruana) y las 7:00 AM (hora de Bolivia). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Perú vs Bolivia
- Perú: 6:00 PM
- Colombia: 6:00 PM
- Ecuador: 6:00 PM
- Argentina: 8:00 PM
- Uruguay: 8:00 PM
- Brasil: 8:00 PM
- Paraguay: 8:00 PM
- Chile: 8:00 PM
- Venezuela: 7:00 PM
- Bolivia: 7:00 PM
- México: 5:00 PM
- Estados Unidos: 7:00 PM (GMT-4), 6:00 PM (GMT-5), 5:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 3:00 PM (GMT-8).
- España: 1:00 AM
- Guatemala: 5:00 PM
- Nicaragua: 5:00 PM
- Costa Rica: 5:00 PM
- Panamá: 5:00 PM
- Honduras: 5:00 PM
- Puerto Rico: 5:00 PM
- República Dominicana: 5:00 PM
Canales TV que transmiten Perú vs Bolivia EN VIVO por Liga de Naciones Femenina
El Perú vs Bolivia por la Liga de Naciones Femenina será transmitido a través de DirecTV Sport en Perú por cable TV y streaming.
¿Dónde ver Perú vs Bolivia ONLINE por Liga de Naciones Femenina?
La amistoso entre Perú vs Bolivia será transmitido ONLINE por DGO, que es la app de DirecTV Sports. Esta opción está disponible en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.