Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana tendrá un complicado partido ante Bolivia en La Paz con sus 3,640 metros de altura. Una plaza donde se le ha vuelto imposible ganar a la blanquirroja y que este domingo va en busca de una hazaña inédita por las Eliminatorias Qatar 2022. En la previa de este partido siempre es bueno escuchar y leer una voz autorizada con experiencia en estos encuentros como el doctor Julio Grados.

La altura es todo un tema, lo reconocen técnicos y jugadores. Por ejemplo, luego del triunfo por 2-0 sobre Chile, Alexander Callens salió a decir que le iba muy mal jugando en altura. Esto es algo normal en los futbolistas porque no todos están acostumbrados.

“Me va muy mal en la altura con las experiencias que he tenido con el Boys, es complicado, pero hay que darlo todo. Nadie se siente bien en la altura, pero debemos ser muy inteligentes. Debemos tener la pelota, dosificar y saber cuándo atacar al rival”, le dijo Alexander Callens a RPP.

El equipo comandado por Ricardo Gareca afrontará una dura prueba visitando a Bolivia, encuentro correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias. En el siguiente video conoce el historial de la ‘blanquirroja’ jugando en La Paz ante la ‘verde’ por un proceso clasificatorio.

El doctor Julio Grados nos cuenta que el cuerpo reconoce las condiciones de menos oxigeno en el ambiente que está. Reacciona de una manera que produce mecanismos bioquímicos, fisiológicos para acondicionar a eso. El jugador o persona que nunca tuvo experiencia en una ciudad de altura podrá sentir muchas cosas.

“En la altura hay menos presión de oxígeno en el medio ambiente. A cuanto más alto, menos oxígeno tienes. Es como cuando subes a un pico tiene menos oxígeno. Si comparas Arequipa con más o menos 2500, no es igual que Quito mucho menos con La Paz. Entonces, el organismo del futbolista tiene menos posibilidad de captar oxígeno del medio ambiente. Por lo tanto, todo el circuito cardio respiratorio sufre”, comenta el doctor Grados.

Las veces que jugó Alexander Callens en ciudades de altura con el Boys fueron en Cusco y Arequipa, dos ciudades que tienen una altura inferior a los 3,640 metros que tiene La Paz . Es casi seguro que le costará muchísimo este encuentro.





PERÚ VS BOLIVIA: ESTRATEGÍAS PARA JUGAR EN LA PAZ

La famosos “Sopa de Cóndor” nunca existió nos dice Julio Grados. La dieta es una estrategia para llegar de la mejor manera a un partido en altura. Pero esta dieta, según el galeno, no solo lo tiene un determinado alimento.

“Hay varias estrategias para un comando técnico. Eso ya dependerá de cada uno de ellos. Antiguamente recurríamos a pastillas tipo diamox, diuréticos que nos ayudaban a eliminar líquidos y así evitamos el famoso “soroche”, pero eso ahora está prohibido. Entonces contamos con una serie de medidas como un entrenamiento largo con deuda de oxígeno que es un trabajo coordinado entre el médico y el preparador físico. Aquí el jugador queda agotado como si estuviera en la altura. Tener una buena alimentación previa: mucho carbohidrato, proteínas, vitamina C y una serie de cosas más”, explica Julio Grados.

Para el ex doctor de la selección peruana, el tiempo es el principal enemigo. La blanquirroja jugó el jueves, al día siguiente tuvieron regenerativo y luego tienen que viajar. No hay espacio para una buena preparación para jugar en Laz Paz.

Para Grados el escenario ideal hubiese sido formar dos grupos de trabajo. Como lo hizo alguna vez Sergio Markarían: entrenar en altura con una base de jugadores que rindan en estas condiciones. Luego reforzarse con algunos que tuvieron minutos ante Chile. No es sencillo jugar con poco tiempo de descanso en la altura.

Portada de la edición impresa de DT de El Comercio por el empate ante Bolivia en 2012. Fue la única vez que Perú no perdió en La Paz. (Foto: Archivo El Comercio)

Juan Carlos Mariño fue el último peruano en marcar un gol en La Paz. El volante fue parte del equipo base que mandó Markarían en el 1-1 ante Bolivia. (Foto: GEC).

“Otra de las alternativas es llegar muy cerca a la hora del partido. Pero es un poco complicado con la logística. Hay un termino que se llama “horas blanco”. Estas son las horas que el cuerpo reacciona recién con los síntomas del soroche a la altura. Unos dicen que son 4, otros 6 y hasta 8 horas. Esto que quiere decir que, si tu juegas en La Paz a las 3 y viajes a las 12, sientes los efectos del soroche más o menos a las 6, luego del partido”, agrega Julio Grados.

La selección peruana no podrá tomar esa estrategia porque viaja hoy a Bolivia. Al soroche también se le agrega que el partido es por la tarde. Una hora pesada para mucho porque a la mayora de jugadores les choca jugar con menos oxígeno acompañado del calor seco. Es más fastidioso que jugar de noche.

(Infografía: El Comercio)

Por último, Julio Grados cuenta que en la previa de estos partidos en ciudades altura, conversaba con jugadores y preparadores físicos para recomendar que es mejor dosificar esfuerzos. Eso es fundamental para no sufrir en este tipo de encuentros.

“Dosificar es fundamental en la altura. No puedes realizar piques porque eso te cansa. Luego esperar el segundo aire. Siempre hay un segundo aire en el tema de altura que más o menos se produce entre los 25 – 30 minutos del primer tiempo. A veces no llega y los jugadores se desesperan. Por último, el mejor consejo era comunicar, le decíamos que arriesguen. Si ya no podían más que avisaran”.

PARTIDO DE FUTBOL POR LAS CLASIFICATORIAS AL MUNDIAL DE RUSIA 2018 ENTRE LAS SELECCIONES DE PERU Y BOLIVIA, JUGADO EN EL ESTADIO HERNANDO SILES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Los futbolistas de la Selección Peruana compartieron su alegría tras el triunfo de 2-0 sobre Chile en Lima. Un fecha triple de Eliminatorias que se inicia con el pie derecho, ya que la Bicolor está cerca de la zona de clasificación a Qatar 2022. (Fuente: América TV)