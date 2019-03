Perú vs. Bolivia: fecha, hora y canal del próximo duelo de la bicolor en el Sudamericano Sub 17 Perú vs. Bolivia | La selección boliviana será el próximo rival de Perú en el Sudamericano Sub 17 en el estadio de la Universidad San Marcos

Perú regresa a la actividad en el Sudamericano Sub 17 el próximo miércoles, frente a Bolivia. (Foto: Twitter @sub17Peru2019)