Por Redacción EC

La selección peruana ya tiene confirmado un nuevo desafío internacional. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que la ‘Bicolor’ se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en el que buscará mejorar su rendimiento y cerrar el año con mejores sensaciones.

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