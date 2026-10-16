La selección peruana ya tiene confirmado un nuevo desafío internacional. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que la ‘Bicolor’ se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en el que buscará mejorar su rendimiento y cerrar el año con mejores sensaciones.

El compromiso se disputará en Lima el viernes 13 de noviembre y formará parte de la preparación del equipo dirigido por Mano Menezes con miras al próximo proceso de las Eliminatorias. El encuentro será una nueva oportunidad para que el entrenador brasileño continúe evaluando jugadores y consolidando su propuesta futbolística.

¡𝗨𝗻𝗮 𝘃𝗲𝘇 𝗺𝗮́𝘀, 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! 🇵🇪❤️‍🔥 #LaBicolor 🇵🇪 vuelve a la cancha para enfrentar a Bolivia 🇧🇴 en un nuevo amistoso internacional en Lima 🏟️ #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/Dj00pynWTV — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 16, 2026

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia por la fecha FIFA de noviembre?

El partido entre Perú y Bolivia se jugará el viernes 13 de noviembre de 2026 en Lima. El encuentro corresponde a la última ventana internacional del año y permitirá que ambas selecciones continúen con sus respectivos procesos de preparación.

La confirmación del amistoso fue anunciada por la FPF a través de sus canales oficiales. Sin embargo, hasta el momento del anuncio, el horario y el estadio del encuentro todavía no habían sido comunicados oficialmente.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO?

El horario del amistoso entre Perú y Bolivia está pendiente de confirmación oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

La programación definitiva permitirá conocer la hora de inicio del encuentro en territorio peruano y los detalles necesarios para que los aficionados puedan seguir el partido.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs Bolivia?

El amistoso entre la selección peruana y Bolivia se disputará en Lima. Entre las opciones que se manejan para albergar el compromiso figura el Estadio Monumental de Ate, aunque la sede debe ser confirmada oficialmente.

El encuentro se jugará en territorio nacional como parte de la planificación de la FPF para la última fecha FIFA del 2026.

¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO por televisión y online?

La señal de televisión y las plataformas de streaming que transmitirán el amistoso entre Perú y Bolivia todavía deben ser confirmadas oficialmente.

Los aficionados podrán consultar las novedades sobre la transmisión a través de los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y de la selección peruana.