¿Confirma su salida? Óscar Villegas responde sobre su continuidad previo al amistoso de Perú vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)
¿Confirma su salida? Óscar Villegas responde sobre su continuidad previo al amistoso de Perú vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Óscar Villegas rompió su silencio sobre las versiones que ponen en duda su continuidad al mando de Bolivia. En la previa del amistoso ante la selección peruana, el entrenador aseguró que mantiene la confianza en la Federación Boliviana de Fútbol y dejó claro que su objetivo es seguir al frente del equipo durante el próximo proceso mundialista.

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