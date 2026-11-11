Óscar Villegas rompió su silencio sobre las versiones que ponen en duda su continuidad al mando de Bolivia. En la previa del amistoso ante la selección peruana, el entrenador aseguró que mantiene la confianza en la Federación Boliviana de Fútbol y dejó claro que su objetivo es seguir al frente del equipo durante el próximo proceso mundialista.

El estratega evitó darle mayor importancia a los rumores y recordó que no es la primera vez que aparecen informaciones sobre un posible cambio de entrenador. “Ya pasó hace un tiempo, también ya se habló de esto mismo, con otro nombre o otros nombres”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Villegas también respaldó la gestión del presidente de la FBF, Fernando Costa, y aseguró que confía en sus declaraciones. “La Federación es sumamente seria y ayer habló, y eso es todo lo que sé. Después, no solo puedo hablar del trabajo que estamos haciendo”, manifestó.

#MARCAS | “No me veo dirigiendo la próxima eliminatoria solamente, me veo en el Mundial, porque todo lo que dirigimos y adquirimos, me pone como técnico y parte de un cuerpo técnico”, afirmó el seleccionador Óscar Villegas, este miércoles en conferencia. #SelecciónBoliviana #LaVerde #Bolivia #Perú #Ecuador @LaRazon_Bolivia — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 11, 2026

Asimismo, el técnico expresó su deseo de conducir a Bolivia en la Copa del Mundo de 2030. Consideró que la experiencia acumulada durante los últimos dos años y medio al frente del seleccionado le ha permitido crecer junto a su cuerpo técnico. “No me veo dirigiendo a la próxima eliminatoria. Me veo en el Mundial. Me veo en el próximo Mundial”, dijo.

Mientras se define su situación contractual, Villegas tiene la atención puesta en el amistoso ante Perú, un compromiso que forma parte de la preparación de Bolivia para sus próximos desafíos. El proceso apunta a construir un equipo competitivo de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, después de que la selección altiplánica quedara cerca de clasificar a la última Copa del Mundo.

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