La selección peruana se enfrentará a Bolivia en La Paz y a Venezuela en Lima por las Eliminatorias Qatar 2022 el próximo 25 y 30 de marzo, respectivamente. La blanquirroja necesita firmar sus primeras victorias en el proceso mundialista y Renato Tapia habló de la previa de estos partidos.

Tapia atraviesa un buen momento en Celta de Vigo, donde es titular indiscutible en LaLiga Santander. Sin embargo, no es el único futbolista que viene recibiendo buenos comentarios por su presente como Pedro Aquino. “Me da mucho gusto por él. No me sorprende la actualidad que tiene ni lo bueno que puede ser jugando”, declaró el ‘Cabezón’ a ‘Fútbol Como Cancha’.

En ese sentido, Tapia indicó: “Yo creo que llegamos bien a la Selección. Con ritmo y en buena forma. La gran mayoría está así. Trataremos de estar a la altura de todo”, refirió el volante de Celta de Vigo y la selección peruana.

Fecha crucial

La selección peruana tendrá una difícil jornada, pues visitará a Bolivia en La Paz, una plaza donde históricamente no tenemos buenos resultados. Sin embargo, Renato Tapia confía en sacar resultados positivos en esta fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Es difícil jugar en Bolivia. Lo sabemos. Tenemos jugadores que tienen conocen cómo es jugar en La Paz. Pero nosotros tenemos que estar enfocados en hacer seis puntos en cada fecha. Creo que vamos a sacar buenos resultados ahora. Confío en lo que puede dar el equipo ahora”, explicó el volante.

Sobre la lista de convocados de Ricardo Gareca para esta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, Tapia manifestó que el ‘Tigre’ busca lo mejor para la selección peruana y tiene el respaldo del grupo. “Todos confiamos en lo que decida el profe Gareca. Lo que el crea será lo mejor para el equipo. No me quita el sueño que la formación cambie para estos partidos”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más