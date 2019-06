Perú vs. Bolivia: Ricardo Gareca analizó así victoria de 'Blanquirroja' en Copa América 2019

En conferencia de prensa, tras la victoria por 3-1 de la selección peruana sobre Bolivia, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa América 2019, Ricardo Gareca, entrenador de la 'Blanquirroja' aseguró que "nos costó acomodarnos".

Bolivia se adelantó con un penal en la primera mitad y Perú no reaccionó hasta el minuto 45 con el gol de Paolo Guerrero. En el segundo tiempo, Jefferson Farfán y Edison Flores dijeron presente y anotaron.



"Nos costó acomodarnos en el primer tiempo, intentamos, pero Bolivia se cerraba bien. Se animó más a buscar el gol que lo que hizo con Brasil", declaró el 'Tigre', que consiguió clasificar a la selección peruana al Mundial de Rusia-2018, después de 36 años de ausencia.



La victoria deja a Perú con cuatro puntos, con muchas posibilidades de pasar a cuartos de final, sea cual sea el resultado de su choque contra Brasil en la tercera y última jornada de la fase de grupos el sábado próximo.



"Sabemos que es un partido muy difícil" aunque no juegue la estrella Neymar, que es baja por lesión. "Son ausencias que no se reemplazan, porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Creemos que Brasil tiene un gran potencial en todos sus jugadores como para mantener la producción", advirtió Gareca.



Gareca comentó también la molestia que que hizo abandonar el partido al defensa titular Carlos Zambrano. "No tiene un diagnóstico, hay ir esperando los días a ver. Aparentemente no es grave. Hay que ver cómo llega al partido contra Brasil", explicó.

Con información de AFP