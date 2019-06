Selección peruana: la zaga se afianza, pero el gol no regresa

El gol de Jefferson Farfán ante la selección de Costa Rica, en el Monumental de la UNSA de Arequipa, fue el último tanto de un delantero de área con la camiseta de Perú. Han pasado siete meses y cinco partidos. A Ricardo Gareca se le han agotado las horas para reencontrarse con ese estado de gracia que vivió en las Eliminatorias 2018. Ya no hay tiempo.

Después del debut ante Venezuela, se sumaron 90 minutos sin eficacia de los hombres de área en la Blanquirroja. Ese es el principal problema que vive la selección en los últimos 12 meses. A Bolivia hay que anotarle. Es momento de definir cómo apurar la llegada de ese gol que no regresa.

En este 2019, Perú ha jugado cinco partidos y solo ha anotado dos goles. Los dos fueron de Christian Cueva (en el 1-0 ante Paraguay y en el 1-0 con Costa Rica). Para tranquilidad de Gareca, ‘Aladino’ ya está habilitado para estar en el once titular frente a Bolivia.

La selección de Gareca ya venció dos veces a Bolivia –Copa América 2015 y Eliminatorias–. El duelo perdido en La Paz se ganó finalmente en el TAS. (Foto: AFP) AFP

No es casualidad que el máximo goleador peruano pos-Mundial sea Pedro Aquino con tres tantos. Aquino es volante defensivo y hoy no está en la Copa América. Para cerrar una campaña exitosa, cualquier equipo del mundo debe tener a sus delanteros de área inspirados y con productividad superlativa.

En las Eliminatorias para Rusia 2018 hubo un atacante decisivo como Paolo Guerrero, quien sumó cinco goles. Y eso que no le contaron el tiro libre ante Colombia que manoteó Ospina. Farfán hizo cuatro goles y Ruidíaz solo una anotación. Entre los tres sumaron 10 tantos. Conmebol consideró que Perú acabó la fase de clasificación con 27 goles (10 de sus delanteros de área, 13 de sus compañeros, tres de la decisión del TAS por el encuentro con Bolivia y un autogol de Ospina).

Ricardo Gareca ha ensayado después del Mundial de Rusia, probó variantes y aún no soluciona esa debilidad. Si no aparecen los atacantes, será difícil recibir buenas noticias desde Brasil. Otra vez Farfán pudo haber cortado la mala racha, pero el VAR anuló su tanto frente al arco del venezolano Faríñez.

La reaparición de Paolo Guerrero en el Brasileirao encendió la esperanza del hincha de la selección, después de anotar nueve veces en 13 partidos. Nunca como ahora, los compadres nacidos en 1984 –Jeffry y Paolo– deben aparecer.

3 goles​

sumó el volante Pedro Aquino con la Blanquirroja después del Mundial. Es el jugador con más tantos en la selección después de Rusia 2018.

2 tantos

en cinco partidos del 2019 ha sumado Perú. Los dos goles han sido de Christian Cueva (ante Paraguay y Costa Rica).

Más allá de los deberes del ‘9’, algo que podría ayudar a mejorar la productividad goleadora es recuperar el desequilibrio y capacidad de atraer peligro de algunas individualidades como Carrillo, Flores y el mismo Cueva. En las Eliminatorias marcaron la diferencia. Si Guerrero y Farfán sumaron nueve goles juntos en la fase clasificatoria, la misma cantidad la suman Flores y Cueva.

Ante la selección de Venezuela quedó en evidencia que Perú se entrega con vocación al ataque, aunque sigue alejado de las buenas decisiones en la zona de gol.

— Buenas defensas —

Hubo dos partidos este año que alarmaron a Gareca y compañía. La derrota 2-0 con El Salvador y la goleada 3-0 con los colombianos. Lo que más preocupó y lo que más se trabajó fue buscar opciones para hacer dupla en la zaga. Sobre todo hoy con Alberto Rodríguez lesionado y Christian Ramos alejado de su mejor nivel y ritmo. La dupla mundialista no está. No ha sido sencillo llenar esos vacíos. Pero la selección, según lo visto contra Venezuela, ha corregido el defecto.

Carlos Zambrano y Luis Abram formaron un dúo inédito que no pasó apuros en Porto Alegre. Hubo anticipación, oficio y orden. La defensa central, por ahora, ya no es un tema para sanar. Ante Bolivia será clave no solo la coordinación defensiva, sino también ejercer la presión, y allí, el papel de jugadores como Tapia y Yotún crece.

Perú tendrá que demostrar la mejor de sus versiones en el mítico Maracaná. Será el partido más importante para la Blanquirroja después del Mundial Rusia 2018. El partido con Bolivia no será en La Paz, pero hay que estar a la altura.