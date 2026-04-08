La Selección Peruana Sub 17 vuelve a la acción en el Sudamericano Sub 17 2026 con un partido clave ante Selección de Bolivia Sub 17. El equipo nacional necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación, en un grupo altamente competitivo que reúne a potencias del continente.

¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia por el Sudamericano Sub 17 2026?

El partido entre Selección Peruana Sub 17 y Selección de Bolivia Sub 17 se disputará este miércoles 8 de abril de 2026, en el marco de la fecha 3 del Sudamericano Sub 17 que se desarrolla en Paraguay.

Este encuentro es clave para las aspiraciones de ambas selecciones, que buscan meterse en la siguiente fase del torneo.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia?

El compromiso se jugará en los siguientes horarios:

3:00 p.m. en Perú

4:00 p.m. en Bolivia y Chile

5:00 p.m. en Argentina, Brasil y Uruguay

¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO?

El partido será transmitido EN VIVO a través de:

DSports

DGO (streaming)

YouTube de Conmebol

Estas opciones permitirán seguir todas las incidencias del encuentro desde distintos dispositivos.

¿Cómo llegan Perú y Bolivia al partido?

La Selección Peruana Sub 17 llega golpeada tras caer en su último encuentro, por lo que está obligada a sumar puntos para no complicar sus opciones en el campeonato.

En tanto, la Selección de Bolivia Sub 17 viene de empatar en su presentación anterior, resultado que lo mantiene con chances en el torneo.

Perú en el Sudamericano Sub 17 2026

El Sudamericano Sub 17 2026 reúne a las mejores selecciones juveniles de la región y otorga cupos al Mundial de la categoría.

En este contexto, la Selección Peruana Sub 17 comparte grupo con rivales de alto nivel, por lo que cada partido resulta determinante en su camino hacia la clasificación.