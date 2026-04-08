La Selección Peruana Sub 17 vuelve a la acción en el Sudamericano Sub 17 2026 con un partido clave ante Selección de Bolivia Sub 17. El equipo nacional necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación, en un grupo altamente competitivo que reúne a potencias del continente.
El partido entre Selección Peruana Sub 17 y Selección de Bolivia Sub 17 se disputará este miércoles 8 de abril de 2026, en el marco de la fecha 3 del Sudamericano Sub 17 que se desarrolla en Paraguay.
Este encuentro es clave para las aspiraciones de ambas selecciones, que buscan meterse en la siguiente fase del torneo.
El compromiso se jugará en los siguientes horarios:
- 3:00 p.m. en Perú
- 4:00 p.m. en Bolivia y Chile
- 5:00 p.m. en Argentina, Brasil y Uruguay
El partido será transmitido EN VIVO a través de:
- DSports
- DGO (streaming)
- YouTube de Conmebol
Estas opciones permitirán seguir todas las incidencias del encuentro desde distintos dispositivos.
La Selección Peruana Sub 17 llega golpeada tras caer en su último encuentro, por lo que está obligada a sumar puntos para no complicar sus opciones en el campeonato.
En tanto, la Selección de Bolivia Sub 17 viene de empatar en su presentación anterior, resultado que lo mantiene con chances en el torneo.
El Sudamericano Sub 17 2026 reúne a las mejores selecciones juveniles de la región y otorga cupos al Mundial de la categoría.
En este contexto, la Selección Peruana Sub 17 comparte grupo con rivales de alto nivel, por lo que cada partido resulta determinante en su camino hacia la clasificación.