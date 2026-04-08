Por Joao Muñoz Tineo

La Selección Peruana Sub 17 vuelve a la acción en el Sudamericano Sub 17 2026 con un partido clave ante Selección de Bolivia Sub 17. El equipo nacional necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación, en un grupo altamente competitivo que reúne a potencias del continente.

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