Perú vs. Bolivia EN VIVO vía Movistar Deportes: por el Sudamericano Sub 17

Perú vs. Bolivia: la fase de grupos en el Torneo Sudamericano Sub 17 va llegando a su fin. La blanquirroja sale en busca de su primer triunfo ante la selección altiplánica por la tercera fecha del grupo A. Entérate aquí todos los detalles para que no te pierdas la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de este trascendental choque que se jugará en el estadio de la Universidad San Marcos.

La blanquirroja tiene una deuda pendiente en ofensiva, pues en dos cotejos disputados no ha podido marcar un solo gol. Si bien tampoco lo ha recibido, tiene la responsabilidad de mejorar los circuitos ofensivos para generar más peligro en portería contraria.

En la jornada inaugural igualó ante Chile en un partido con mucho vértigo e intensidad, pero sin tanta claridad en los arcos. Incluso 'La Roja' se aproximó en mayor cantidad de oportunidades. El golero nacional estuvo muy atento durante los 90 minutos.

En tanto, Bolivia llega a este encuentro con dos derrotas consecutivas que lo obligan a sumar de a tres para seguir con vida en el torneo. En la primera fecha cayó 1-0 ante Ecuador. En la segunda, perdió 5-3 ante Venezuela en un partidazo, de los mejores del campeonato.

Previo al inicio de esta competición, Perú derrotó 3-1 a Bolivia en amistoso disputado en la Videna de San Luis. La blanquirroja, además, tendrá el apoyo mayoritario en las tribunas del estadio de la Universidad San Marcos, sede del campeonato.

Horarios en el munndo

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am. (domingo 28de marzo)

¿Qué canales transmitirán el Perú - Bolivia?

Perú: Latina Televisión (solo los partidos de la selección peruana), Movistar Deportes

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Bolivia TV y Tigo Sports

Brasil: SporTV y Premiere

Chile: Canal 13

Colombia: Caracol HD2

Ecuador: Gol TV

Paraguay: RPC, Unicanal

Uruguay: VTV (Uruguay) para la televisión (por cable) y Vera+ de Antel y teledoce.com/sudamericano sub-17 por Internet.

Venezuela: La Tele Tuya

¿Cómo ver el Perú - Bolivia por Internet?

Para VER EN VIVO el duelo entre Perú y Bolivia por el Sudamericano Sub 17 de Lima, puedes descargar Movistar Play o la App de Latina en tu celular para disfrutar de este contenido exclusivo. Además, podrás disfrutar de los partidos restantes del campeonato.

Alineaciones probables

Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Rachumick, Carlos Montoya, Mathias llontop, Rafael Caipo, Pedro De la Cruz, Yuriel Celi, Sebastian Cavero, Joao Grimaldo y Carlos Ruiz.



Bolivia: Jorge Mejía, Cristhian Hurtado, Mauricio Álvarez, Leonardo Zabala, Manrique Espinosa, Miguel Villarroel, Jeyson Chura, Robson Tome, Luis Zeballos, José López, José Briceño.