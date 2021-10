El comando técnico de César Farías busca la estrategia adecuada para que la selección de Bolivia pueda volver a la senda del triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022. Ante Perú tendrán la oportunidad de hacerlo, aunque el plantel de ‘La Verde’ quedó diezmado tras conocerse la baja del volante Erwin Saavedra.

Hace una semana, el representativo boliviano había revelado que el futbolista dio positivo a COVID-19, al igual que Diego Bejarano. De inmediato, ambos fueron llevados a cumplir con el aislamiento requerido y con la atención médica necesaria para que puedan recuperarse lo más pronto posible de la enfermedad.

Los deportistas se perdieron el partido ante Ecuador (cayeron 3-0) en el inicio de la fecha triple de octubre, pero ante Perú no estaban descartados. Sin embargo, cuerpo médico reveló que solo Bejarano se encuentra disponible, dado que Erwin Saavedra todavía no supera el coronavirus y no podrá jugar.

“El Cuerpo Médico de la Selección Nacional informa que, tras realizarse las pruebas RT-PCR a jugadores y cuerpo técnico, para el partido que disputará La Verde frente a Perú el domingo 10 de octubre, se registró un único caso positivo del futbolista Erwin Saavedra, quien permanece aislado a la espera de una nueva prueba en los siguientes días. Los resultados de otros testeados son todos negativos”, informaron la Federación Boliviana de Fútbol en un comunicado.

Erwin Saavedra no superó la COVID-19 y será baja en Bolivia. (Foto: FBF)

Durante el actual desarrollo de las Eliminatorias Qatar 2022, Erwin Saavedra había jugado seis partidos con ‘La Verde’ y era una pieza importante en el sistema de César Farías. A pesar de la baja, el entrenador César Farías tiene tiempo para encontrar un once ideal e imponerse ante la selección peruana.

¿Cuándo se juega Perú vs. Bolivia?

El partido Perú vs. Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022 se disputará este domingo 10 de octubre desde las 3:00 p. m. (hora peruana). Las acciones se desarrollarán en el Estadio Hernando Siles de La Paz y contará con la presencia del árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero.