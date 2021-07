Conforme a los criterios de Saber más

Hace tres minutos Christian Cueva acaba de fallar su penal. Eligió ser el quinto ejecutor, el que pudo darle a Perú el pase a semifinales de la Copa América ante Paraguay, pero su disparo lo detuvo el arquero Antony Silva. Fue Miguel Trauco quien finalmente nos dio la victoria (4-3, tras empatar 3-3 en los 90′) y acabó con el sufrimiento. Son las 8:35 p.m. en Goiania y la selección peruana se metió entre los cuatro mejores del continente por cuarta vez en las últimas cinco ediciones. Todos los jugadores nacionales parten desde la mitad de campo a celebrar, pero Gianluca Lapadula regresa sobre su marcha y abraza al ’10′, quien no aguanta las lágrimas.

En los cuartos de final de la Copa América Centenario fue el cuarto ejecutor y su disparo se fue por encima del travesaño; Colombia terminó clasificando tras ganar 4-2. En el Mundial Rusia 2018, dos años después, tomó el balón ante Dinamarca cuando el partido estaba empatado sin goles y su ejecución nuevamente sobrevoló por encima del arco, esta vez defendido por Kasper Schmeichel. El cuadro danés se llevó la victoria por 1-0 en el debut peruano en mundiales después de 36 años. “ Voy a quedar marcado de por vida ”, aseguró sobre aquel momento que ha quedado grabado en la historia del fútbol nacional.

Christian no volvió a pararse en el punto de penal hasta tres años después. En marzo de este 2021, el volante cogió el balón en un duelo entre su equipo, Al Fateh, y Al Hilal de André Carrillo, que terminó con victoria para los segundos (5-2). ‘Aladino’ marcó el descuento . Nadie sabe si en ese transcurso el ’10′ no quiso pararse frente al portero, lo cierto es que solo estuvo en el campo durante cuatro disparos desde los doce pasos.

Gianluca Lapadula y Renato Tapia consuelan a Christian Cueva. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“Lo que le pasó en el Mundial fue muy difícil para él. Cuando trabajamos juntos, su padre me reveló que estuvo casi dos semanas deprimido ”, nos comentó Jesús Neyra, el coach al que Cueva le abrió su corazón en su momento más complicado. “ Ahora, después del partido ante Paraguay, conversamos cuando ya estaba solo. Él está tranquilo. Le dije que se prepare para lo que viene . Pasa que la gente solo ve lo de afuera, no conocen al ser humano, no saben lo que pasa. Él asumió la responsabilidad y estoy seguro que si hay otro penal, lo volverá a patear”, agregó Neyra.

“ Christian tuvo los cojones de ir a patear un penal que no es fácil. Ninguno hubiera asumido esa responsabilidad y él lo hizo . Son esas pruebas que el “barbón” le está poniendo. Los que solamente hemos tenido la oportunidad de patear un penal con una responsabilidad similar sabemos toda la presión que se siente”, señala Luis Guadalupe. El ‘Cuto’ tiene en su historial dos penales anotados en la definición de un título: con Universitario en 1998 y con Real Garcilaso en 2013.

“Un lesionado que ahora no tratan”

Con 29 años, tres procesos eliminatorios, tres copas América y un Mundial encima, Christian ya dejó de ser ‘Cuevita’. Es Cueva . Y eso más que un halago, es una obligación. Es el futbolista más importante de la era Gareca (jugó 71 de los 78 partidos que dirigió el ‘Tigre’ hasta ahora) y el segundo más influyente con once goles y once asistencias. Solo es superado por Paolo Guerrero (18/6).

Tener esos números en la selección, llevar la ’10′ y ser carne de cañón para unos cuantos que se creen superiores incluso a Diego Maradona, lleva consigo una gran presión psicológica. Esa sensación con la que no todos saben convivir.

Para el psicólogo deportivo Hugo La Torre, Christian Cueva es “ un lesionado que hasta ahora no tratan, como hacer jugar a un jugador con fractura de hueso ”. “Lo que tiene se llama lesión psicológica. Él puede jugar, pero siempre y cuando no tenga que tomar grandes decisiones. No está preparado para eso . Creo que lo peor que pudieron hacer ante Paraguay es ponerlo en la lista de cinco ejecutores”, señaló.

CHRISTIAN CUEVA VS DINAMARCA



A 2 años del debut de la selección peruana en Rusia, ¿cómo fue realmente el partido de nuestro ´8´? pic.twitter.com/SH5LEhjgxP — Angel Sánchez (@aesanchezs) June 16, 2020

“ Cuando fallé el penal [ante Dinamarca] no despertaba ”, confesó hace poco ‘Aladino’ sobre su disparo errado en el Mundial Rusia 2018. Ese momento traumático, según La Torre, es una sombra que lo seguirá por mucho tiempo si no se trata con seriedad.

“Fue muy buena su intención de elegir ser el quinto ejecutor, pero la memoria emocional es muy fuerte. Es más fuerte que cualquier otra memoria. Tú puedes olvidar algo en tu examen, pero jamás vas a olvidar la impresión que te dejó un suceso, tanto así que puede ser traumático. Si eso no se trabaja, va a seguir latente ”, advierte el especialista.

Christian Cueva salió llorando al medio tiempo tras el penal fallado ante Dinamarca por el Mundial Rusia 2018.

Mérito del portero

Luego de su penal fallado ante Paraguay, Cueva fue víctima de críticas, insultos por redes sociales y de memes. Todos lo apuntaban a él como el único culpable de una desgracia que no ocurrió. Pero nadie resaltó la labor del portero Antony Silva, quien también le atajó un disparo a Santiago Ormeño.

“El penal que ataja el portero es un gran disparo. Creo que pateó muy bien, al palo donde usualmente elige. Pero fue una buena mano cambiada del arquero, algo que no es fácil de hacer. Sobre todo poner fuerte el brazo para que no te venza la fuerza de la ejecución ”, analiza Diego Penny, el portero de la San Martín que supo atajarle un disparo a Diego Forlán en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

“Lo que pasa en la cabeza de un futbolista, en esos segundos que espera para patear, son muchas cosas. Más aún si viene cargado de críticas como Christian. Pero tampoco hay que desmerecer al arquero. Para mí está bien pateado. Nadie esperaba que saque esa mano ”, comentó Jesús Neyra.

‘Cuto’ Guadalupe va más allá. El exdefensor de la selección peruana aplaudió lo hecho por el portero Silva, pero se centró en la decisión de Cueva. “Esa caminata desde el medio campo hasta el área es una eternidad. Mientras te vas acercando, piensas en muchas cosas, a veces dudas. Ahora imagínate ser el último. Mi sobrino fue valiente, agarró el balón en el momento en el que las papas queman ”, señaló.

A poco del Perú vs. Brasil, conoce qué opciones tendrá a su disposición Ricardo Gareca ante la ausencia de André Carrillo por una roja ante Paraguay. Sin una de las grandes figuras que tiene la selección peruana, el elenco nacional se tendrá que medir ante la ‘canarinha’ este lunes.

¿Existe el penal perfecto?

Entre los grandes aportes a la humanidad a través de sus diferentes estudios, el físico inglés Stephen Hawking también se interesó en el fútbol. Previo al Mundial Brasil 2014, concluyó que el 84% de las ejecuciones a los ángulos superiores de la portería terminan en gol , mientras que la velocidad del disparo también es determinante y la mayoría de los aciertos se da cuando se patea con el borde interno del pie, indistintamente si es con la derecha o izquierda. Otro dato interesante es que se deben dar más de tres pasos para que se ejecute con la fuerza suficiente, de no ser así tienes solo un 57% de opciones de acertar . Para los arqueros la recomendación es estar en movimiento previo al remate ya que tendrá un 18% más de probabilidades de evitar el tanto.

Hawking también indicó que los rubios o calvos tienen más posibilidades de convertir, aunque de ello no existe ningún sustento científico. “ Eso seguirá siendo uno de los grandes misterios de la ciencia ”, bromeó.

Apreciemos la frialdad de Yoshimar Yotún para ejecutar los penales 🥶🎩.



🎥 @CopaAmerica. pic.twitter.com/C5A8kwBII1 — Fanáticos del Fútbol 🇵🇪 (@fanaticospe) July 3, 2021

Mientras tanto, para el investigador Ken Bray, autor del libro “Cómo anotar; la ciencia y el hermoso juego”, existen tres requisitos fundamentales para tener éxito en el disparo desde los doce pasos que destacó hace un tiempo una publicación de la BBC:

Elegir a los mejores pateadores: Aunque esta decisión parezca obvia, Bray indica que muchas veces los técnicos eligen a los ejecutores por pálpitos o debido a que algunos jugadores se ofrecen. Siempre se debe optar por los que tienen el mayor porcentaje de aciertos en sus remates. Además, también es importante el orden: “ La investigación ha mostrado que hay ventajas si patean primero los menos experimentados y se reserva para el final a los que tienen más experiencia ”. Lanzar a la posición óptima: El investigador coincide con Hawking en que cuatro de cinco disparos que eligen los ángulos superiores, a los que denomina “zona insalvable”, terminan en gol debido a que “ los arqueros solo tienen un alcance limitado cuando intentan atajar ”. Fortalecer el control mental: La preparación previa en ese aspecto es también determinante en los ejecutores. En ese momento de tensión, Bray aclara que existen dos tipos de estrés en los deportistas: uno somático, con sequedad en la garganta, aumento del ritmo cardíaco o sudoración en las manos; y otro cognitivo, que incluye pensamientos negativos . El investigador indica que eso se soluciona con técnicas de concentración. El jugador debe tener imágenes mentales positivas para superar la tensión.

Gary Lineker, exgoleador inglés, que sabe de sobra lo que es patear un penal, también concuerda con Hawking en que los disparos a los ángulos se acercan al penal perfecto. “ Pero ningún jugador en la Tierra es lo suficientemente valiente como para apuntar ahí ”, aclara. Por ello muchos prefieren hacerlo a media altura como Cueva, a ras de césped como Trauco y otros más osados optan por ejecuciones a lo Panenka como Yotún.

Para el exdefensa inglés y hoy técnico Stuart Pearce todo se resume así: “ Todo lo que tienes que hacer es caminar 50 yardas, cobrar el penal y anotar ”. Así de sencillo.

