En estos abominables meses del 2020 en el que el Perú ha perdido a padres y madres, hijos y abuelas, tías y primos, la selección peruana de Gareca va a salir a la cancha para seguir jugando el partido de la vida. Con las manos limpias y seguras de Gallese, la rapidez de Advíncula para hacer las compras diarias, la confianza de Zambrano en los protocolos de salud, el orden de Abram para formar las colas, la precisión de Trauco para llegar a la hora al trabajo, la firmeza de Aquino para romper las cadenas de ‘fake news’, la responsabilidad de Tapia para dar buen uso al Internet en casa, el ingenio de Yotún para crear nuevas rutinas con sus hijos, la sensatez de Carrillo para valorar el trabajo de los héroes que luchan contra el COVID-19, la nobleza de Gonzales para responder saludos de su cumpleaños solo por videollamada y la madurez de Farfán para ser el líder de un equipo que hoy anhela abrazar de alegría a todo el país.

Contra Brasil, hoy en el Estadio Nacional (7:00 p.m.), no solo juega la selección peruana. Lo hará, en realidad, el aliento del policía, el enfermero, el militar, la doctora, el ferretero, la panadera, el administrador, la abogada, el ingeniero, la economista, el canillita, la odontóloga, el calichín: lo hará –en mayúsculas– el hincha incondicional, el que apoya en las buenas, pero sobre todo, en las malas.

Se mueve la pizarra peruana

Si hoy Gareca despierta sin haber sufrido pesadillas y con la mente despejada para lograr otra hazaña, mandará un equipo con dos cambios claves respecto al debut en Asunción (2-2 contra Paraguay). Sale el lesionado Christian Cueva e ingresa Christofer Gonzales. Y adelante, de punta, Jefferson Farfán por Raúl Ruidíaz, quien fue desconvocado tras haber dado positivo por COVID-19

El resto del equipo lo comenzaremos a mencionar de memoria en este largo proceso que nos ilusionará hasta disputar el Mundial de Qatar 2022.

Las últimas horas, entre los rumores externos de casos de coronavirus y una burbuja total dentro de la selección, el plantel se ha concentrado en analizar dos puntos fuertes. El claro favoritismo de la ‘Canarinha’, que viene de golear 5-0 a Bolivia de local, y la confianza de volver a dar un golpe de autoridad.

Este equipo base que perdió la final de la Copa América 2019 contra el Scratch ya probó la fórmula de lo que significa bajar al llano a un Brasil todopoderoso. El año pasado, en Los Ángeles por fecha FIFA, Luis Abram le metió un cabezazo a un centro de Yoshimar Yotún y nos cobramos una revancha que hoy puede ser saldada en su totalidad.

Aquí importan los puntos y también la muestra de que este equipo creado por Gareca se ha fortalecido y repotenciado en cinco años de trabajo. Solo ellos, que han sabido sufrir las flamas de la derrota en el infierno de la tabla, saben que el camino hacia el paraíso mundialista está lleno de barreras por superar.

Brasil camina con cautela

Tite, técnico de Brasil, no quiere dar ni un milímetro de ventaja. Ayer, en conferencia de prensa, no quiso adelantar a sus titulares con un halago para el ‘Tigre’. “Los deportistas lo saben desde ayer. La base permanece, las ideas permanecen. Pero no quiero alertar a Gareca”, dijo. Con figuras como Neymar, Coutinho, Everton y Firmino en la ofensiva, las alertas vienen por delante.

En este martes 13, que la mala suerte acompañe a los brasileños. A ver si ‘Ney’ se tropieza con sus pasadores o a Coutinho le entre sudor en los ojos frente al arco. Y que si marquen un gol sea, en realidad, autogol para la máxima alegría peruana.

Ya la Bicolor supo hacernos felices en días grises, hoy confianza intacta se hará inmensa cuando comience a rodar el balón.

