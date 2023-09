Veinticuatro minutos le bastó al Scratch abrir el marcador. En la primera fecha de las Eliminatorias 2026, ninguna selección anotó más rápido. Incluso pudo ser antes. Neymar, que no está al cien por ciento físicamente, según propia confesión, erró un penal de la manera más bochornosa posible a los 17 minutos del primer tiempo: carrera corta y remate suave, displicente, que atajó sin problemas el portero Guillermo Viscarra.

Estadísticas

Fecha 1 Eliminatorias Más goles Minuto de los goles Remates Brasil 5 24′, 47′, 53′, 61′, 93′ 21 Paraguay 0 - 19 Uruguay 3 38′, 45′+2′, 71′ 18 Argentina 1 78′ 13 Colombia 1 46′ 13 Chile 1 74′ 7 Venezuela 0 - 7 Perú 0 - 5 Ecuador 0 - 5 Bolivia 1 78′ 4

Dos conclusiones innegables dejó el Brasil-Bolivia. La primera es que a la Canarinha, con tantos cracks en ataque (Neymar, Rodrygo, Raphinha, Richarlison), no lo puedes frenar con una defensa tan baja, casi renunciando al ataque durante todo el partido. Eso hizo el seleccionado boliviano, dirigido por Gustavo Costas, al poner cinco defensores detrás de cuatro volantes y solo dejando a Marcelo Moreno Martins en “ataque”. La segunda es que Neymar, sin estar bien físicamente y con un leve aumento de peso, es crack y no dejará de serlo por correr menos. Lo demostró en el partido: penal fallado, pero doblete para superar a Pelé y ser el máximo goleador en la historia de la selección brasileña con 79 festejos, dos más que O’Rei. Rodrygo, quien quizá es el que más busca al ‘10′, también marcó dos tantos. Y Raphinha anotó uno.

El Scratch debutó goleando -como era previsible- y mostrando un fútbol totalmente distinto al que venía mostrando con el pragmatismo de Tite. Como lo ha venido haciendo un Fluminense, Fernando Diniz ha sacado el ‘Joga Bonito’ de su selección: cuatro atacantes que se mueven sin referencia alguna en campo rival, laterales que se suman constantemente al ataque y centrales posicionados casi siempre en la mitad del campo. Caos perfecto para un estilo de juego que busca ser impredecible para sus rivales, uno de ellos -el del martes en el Estadio Nacional- será Perú.

¿Es posible frenar a Brasil con cinco defensores?

La única vez en la era Gareca que Perú le jugó a Brasil con cinco defensores, padecimos. Fue en la semifinal de la Copa América 2021 y, aunque no recibimos ningún gol, el Scratch remató diez veces al arco de Pedro Gallese en 45 minutos. Bolivia hizo lo mismo en el debut en las Eliminatorias 2026 y se comió cinco, recibiendo 21 remates en todo el encuentro. Al portero Viscarra le llegaron por todos lados.

No es confirmado que Juan Reynoso se decante por ese sistema con una línea de cinco en el fondo. Aunque podría darse si se tiene en cuenta algo: Juan es consciente que ante la Canarinha se debe sumar a como dé lugar y no se sonroja en plantar el bus cerca al arco de Gallese. Además, el entrenador ya probó -sin éxito, eso sí- dicho esquema. Lo hizo en los amistosos frente a Alemania y Marruecos, donde Perú no remató ni una sola vez al arco rival.

Secuencia del primer gol. Foto 1. (Caputura Movistar Deportes)

Secuencia del primer gol. Foto 2. (Caputura Movistar Deportes)

Jugar con cinco atrás trae sus riesgos, más aún si al frente está Brasil y sus megaestrellas, porque puede pasar lo que le ocurrió a Bolivia: en todo el primer tiempo no pudo pasar el mediocampo. La Canarinha acumula hombres en ataque sin ningún problema. Si la ‘Verde’ mete cinco o seis defensores en su área, los de Diniz introducen cinco o seis atacantes. A más piernas, más factible que algún rebote termine dentro del arco o en pies conocidos. Así llegó el gol de Rodrygo: jugada de Raphinha por derecha, zurdazo que Viscarra atajó y el rebote le quedó al hombre del Real Madrid para solo empujarla.

Los laterales en Brasil cumplen un papel importante: Renan Lodi por izquierda y Danilo por derecha se suman al ataque y amplían el campo para darle libertad a los extremos. No tienen la técnica de Cafú o Marcelo, pero son brasileños y juegan al fútbol como tal.

Renan Lodi y Danilo: la importancia de los laterales para Fernando Diniz. (Foto: Captura Movistar Deportes)

Empezar el partido con todos atrás puede ser perjudicial si el rival anota primero. Sea el minuto que sea. Porque ahí empieza el gran problema: ¿cómo atacar si nos concentramos solo en defendernos? Si Perú juega así, necesitará en algún momento contragolpear y con Paolo es muy difícil: su calidad y jerarquía es incuestionable, pero a sus 39 años carece de velocidad. Carrillo también ha perdido esa característica por un tema natural de edad. Habrá que elegir bien a los nombres para hacer daño a un seleccionado poderoso en ataque, pero que podría tener alguna grieta en defensa: la dupla Marquinhos-Gabriel no da tantas garantías.

Sin duda alguna el martes Perú tendrá un reto sumamente difícil: frenar al embalado Brasil y sus figuras. Pero no es imposible. Queda en Reynoso y sus dirigidos seguir sumando en las Eliminatorias. Punto a favor -del que debemos aferrarnos- es que esta selección peruana, mundialista, tiene experiencia de sobra para afrontar partidos difíciles. Quedó demostrado en Paraguay.