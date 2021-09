¿Quiénes son los jugadores de Perú en capilla? Este jueves 09 de septiembre se vivirá el partido entre la selección peruana y Brasil, el último de esta jornada triple en las Eliminatorias Qatar 2022 y hay cinco jugadores del equipo de Ricardo Gareca que podrían perderse el Perú vs. Chile de octubre si reciben una amarilla más.

Comenzando por la portería, uno de los que puede perderse el Perú vs. Chile es Pedro Gallese, uno de los hombres más importantes para la selección peruana y de los pocos que llevan el rótulo de ‘irremplazable’ en la bicolor.

Con Gallese en el arco, Perú empató 1-1 con Uruguay este jueves en el Nacional por la fecha 9 de las Eliminatorias. (Foto: AFP)

En defensa tenemos a varios jugadores que podrían perderse el Perú vs. Chile de la próxima fecha triple de Eliminatorias en octubre: Luis Advíncula, Aldo Corzo y Miguel Trauco, quien ahora es el suplente de Marcos López por la banda izquierda. Nuestros laterales por derecha, sea quien sea el que arranque ante Brasil, deberá tener mucha cautela para evitar una amarilla.

Finalmente, el último hombre que se encuentra en capilla y está en riesgo de perderse el duelo ante la selección chilena es Christofer Gonzales, quien en el último encuentro ante la selección de Venezuela recibió una tarjeta amarilla luego de ingresar en la segunda etapa.

Por ahora, no conocemos cuál será el once que utilizará Ricardo Gareca para enfrentar a Brasil, un rival que llegará casi fresco al duelo por Eliminatorias Qatar 2022 debido a que su partido ante Argentina del pasado domingo se vio interrumpido de forma intempestiva y fue suspendido hasta nuevo aviso debido a que cuatro jugadores argentinos no cumplieron con la cuarentena por llegar procedentes de Reino Unido.

