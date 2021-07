Perú vs. Brasil en vivo nuevamente se vuelven a ver las caras en una Copa América. Tras la gran final de la edición pasada, la ‘Bicolor’ buscará cobrarse su revancha este lunes 5 de julio (6 p.m., hora nacional) cuando enfrente al ‘Scratch’ en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Un duelo válido por la semifinal del torneo que se viene realizando en la tierras brasileñas. Conoce El Comercio los canales TV para que no te pierdas el cotejo

La Selección de Fútbol de Perú llega al decisivo encuentro luego de vencer por penales a Paraguay. Sin embargo, pese a la alegría, el técnico Ricardo Gareca no podrá contar con André Carrillo, quien vio la tarjeta roja. Por su parte, la Selección de Fútbol de Brasil derrotó a Chile en cuartos de final, aunque también se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Gabriel Jesús.

A qué hora juegan Perú vs. Brasil

Día: lunes 5 de julio de 2021

Hora: 6 p.m. (hora peruana)

Lugar: Estadio Olímpico Nilton Santos

Dónde ver Perú vs. Brasil en Latinoamérica

El partidazo entre la selección peruana y su similar de Brasil se podrá ver EN VIVO a través de América TV y DirecTV Sports. Si te encuentras en tierras brasileñas, los canales a disposición son ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO y SBT. Asimismo, te recordamos que El Comercio te llevará al detalles el minuto a minuto del encuentro.

Cómo ver Perú vs. Brasil

El Perú vs. Brasil será uno de los mejores atractivos de este lunes 5 de julio. Un choque que define al primer finalista de la Copa América. Por ello, Por ello, el partido será transmitido por América TV y América TV GO por señal abierta en todo el territorio peruano. No obstante, Directv Sports será quien emita el cotejo a nivel internacional.

Historial de los Perú vs. Brasil

El destino vuelve a enfrentar a la selección peruana ante la poderosa Brasil en una instancia final de Copa América. El último recuerdo que se tiene de esta competición es la final de la edición 2019, cuando el ‘Scratch’ se llevó el título al ganar 3-1. De hecho, la ‘Canarinha’ solo registra una sola derrota en los últimos 16 partidos de la competición y fue ante Perú en 2016. Mientras que Perú cayó tres veces en la misma cantidad de encuentros y todas fueron ante el elenco brasileño.

Por otro lado, Brasil solo registra cinco derrotas en partidos oficiales como local en toda su historia: dos por Copa América y tres por el Mundial. En 1975, Perú se convirtió en la tercera y última selección en ganarle en sus tierras.

¿Cómo activar DirecTV Go vía móvil?

DirecTV Go es el servicio que te ofrece DirecTV para que puedas ver su señal desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o incluso una SmarTV. Si quieres activar tu cuenta de DirecTV Go debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la Google App Store desde tu televisor.

Ve a la opción de DIRECTV GO.

Selecciona la opción e instala.

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla

Canales en el mundo para ver el Perú - Brasil

Argentina | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports

Bolivia | Tigo Sports

Brasil | ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO, SBT

Chile | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

Colombia | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Win Sports+

Costa Rica | Sky HD, Repretel Canal 6

Ecuador | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

España | tvG2

México | Sky HD, Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Paraguay | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, Tigo Sports

Perú | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes, América TV

Estados Unidos | Fox Sports 1, TUDN USA, Univision

Uruguay | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Venezuela | DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Canales TV para ver Perú - Brasil en vivo

A continuación, te mostramos la lista de canales tv para que sigas en vivo y en directo el partido entre Perú vs. Brasil por la semifinal de la Conmebol Copa América 2021 realizada justamente en Brasil.

Perú: América, América TVGO, Directv Sports

Chile: TNT Sports y Directv Sports

Brasil: ESPN y Fox Sports

Argentina: TyC Sports y Directv Sports

Colombia: Win Sports, Caracol TV

España: Ibai Twitch

México; TUDN

Apps para ver la Copa América

Revisa las siguientes aplicaciones para poder disfrutar desde la comodidad de tu casa todos los partidos de la Copa América 2021. Brasil, Argentina, Perú y Colombia darán de que hablar en la última instancia del campeonato Sudamericano.

Pronóstico y predicciones para el choque entre Perú vs. Brasil

Perú fue de menos a más en la Copa América. Arrancó siendo goleado ante Brasil y luego encadenó dos triunfos y dos empates. A estas instancias de semifinales llegó luego de vencer a Paraguay por penales. Por su parte, la escuadra local ha sido una máquina y ganó cuatro de sus cinco partidos, mientras que el otro lo empató.

Por lo visto hasta el momento, el equipo de Neymar y compañía parten como amplios favoritos. No solo para pasar a la final, sino también para llevarse el título. La casa de apuestas Solbet, por ejemplo, paga 17 veces lo apostado una victoria de la ‘Bicolor’; mientras que un triunfo brasileño solo paga 1.23. Algo similar ocurre con Inkabet, que otorga 13 veces lo apostado si los de Ricardo Gareca consiguen pasar las semifinales.

Perú y Brasil se enfrentarán por las semifinales de la Copa América 2021. El conjunto liderado por Ricardo Gareca tendrá como objetivo entrar a la instancia decisiva del certamen tras derrotar a Paraguay. Conoce todos los detalles de este gran encuentro.