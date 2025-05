Perú vs. Brasil EN VIVO y ONLINE HOY | Este jueves 01 de mayo del 2025 a las 7:00 pm se enfrentan ambas selecciones por la fecha 1 del Sudamericano Femenino Sub-17. El partido tendrá lugar en el estadio Francisco Rivera Escobar, ubicado en Cali, Colombia. No te pierdas la transmisión del debut de Ecuador frente Uruguay. ¿Dónde ver el Sudamericano SUB-17? Podrás sintonizar el partido en por DSports a través de sus canales 612 y 1612 en HD y vía streaming por DGO. Finalmente, Deporte Total desde la web de El Comercio también se encargará de cubrir el partido. No te pierdas la transmisión.