Conforme a los criterios de Saber más

Hay historias que están ahí guardadas esperando a ser contadas aunque el tiempo pase y parezca que nunca serán escritas. Gianluca Lapadula nunca imaginó que a sus 31 años iba a estar en Brasil haciendo goles para la selección peruana por la Copa América. Nacido en Turín y criado en las divisiones menores de la Juventus, lo más probable es que soñaba con ser como Zinedine Zidane y jugar una Eurocopa. Pero el destino lo trajo a este lado del mundo, defendiendo al país de su madre y siendo sensación del torneo más antiguo a nivel de selecciones. Con dos goles, provocar un autogol y una asistencia en su primer certamen continental, el ‘Bambino’ tiene mejores números que los registrados por Paolo Guerrero (2007, 4PJ y 1G) y Claudio Pizarro (1999, 4PJ y 0G).

LEE TAMBIÉN: Ricardo Gareca y la victoria ante Brasil para alcanzar un registró único a nivel de entrenadores

Sus goles se celebran en todo el Perú, pero se escuchan hasta el Viejo Continente. La Gazzetta Dello Sport de Italia informó este domingo que el delantero estaría en el radar de clubes como Leicester City (Premier League) y Mónaco (Ligue 1) . Después de descender con el Benevento en la temporada pasada, el nombre del ítalo-peruano ya era vinculado con otros equipos italianos como Bologna de la Serie A y FC Monza de la Serie B.

“Tras años en los que se habló del posible debut del delantero centro en la selección sudamericana, considerando la ascendencia peruana de su madre, la nueva aventura del delantero del Benevento con el Perú de Gareca va bien. En resumen, Lapadula es un verdadero ídolo ”, destacó el citado italiano diario.

Por sus grandes rendimientos con la selección peruana en las últimas dos fechas de Eliminatorias y ahora en la Copa América (será titular ante Brasil este lunes por semifinales), es muy probable que Gianluca Lapadula cambie de equipo para la siguiente temporada. De ser así, el goleador se convertiría en otro futbolista de la ‘Bicolor’ es ser traspasado luego de destacar en el torneo continental con Ricardo Gareca como técnico.

Gianluca Lapadula fue una de las figuras en la clasificación de la selección peruana ante Paraguay por la Copa América. El delantero peruano ha ido evolucionando favorablemente con la blanquirroja y en el siguiente video conocerás los registros que lo confirman.

Christian Cueva y Carlos Ascues, los primeros

Ricardo Gareca fue presentado como técnico de la selección peruana el 2 de marzo de 2015. Reemplazante de Pablo Bengoechea, el ‘Tigre’ asumió el reto a menos de tres meses de una Copa América. De hecho, apenas dirigió dos amistosos (derrota 1-0 ante Venezuela y empate 1-1 con México) antes del certamen; por lo que decidió llevar a Chile jugadores del proceso anterior y algunas apuestas como Christian Cueva y Carlos Ascues. Ambos, categoría 91, habían regresado de Europa al fútbol peruano y miraban con entusiasmo del campeonato.

El caso de ‘Aladino’ fue especial, ya que en los últimos meses de aquel 2015 no la pasaba bien con Alianza Lima. El volante pasó de pelearse abiertamente con el técnico Guillermo Sanguinetti previo a la final del Clausura 2014 a enfrentarse con un par de hinchas tras la goleada recibida en Copa Libertadores ante Huracán . La cereza del pastel fue su suspensión en mayo por agredir e insultar al árbitro Blanco en un Alianza-Garcilaso. Pese a todo, Ricardo Gareca le dio un lugar en la lista final.

Cueva vivió una de sus mejores etapas en un club en Toluca. (Foto: Agencias)

Cueva fue pieza clave para la selección que logró el tercer puesto en Chile, repitiendo lo hecho cuatro años atrás en Argentina. El atacante jugó seis partidos y marcó un gol, en la derrota 2-1 ante Brasil en el debut copero.

Sus buenas actuaciones dieron sus frutos. Christian fue considerado como una revelación y formó parte del XI ideal del certamen. Días después de acabar la competición, Toluca de México hacía oficial el fichaje del peruano , quien tenía su segunda oportunidad en el extranjero. Un paso hacia adelante que fue bien aprovechado hasta cierto punto.

“Este es un fútbol es competitivo y es un parámetro para poder medirme. Pude hacer un buen campeonato, pero no quiero que solamente se quede en una Copa América . Quiero llegar y seguir creciendo para poder tener un nuevo horizonte”, señaló el ‘10′ tras haber llegado a México.

Carlos Ascues tuvo un paso por la Bundesliga. (Foto: Agencias)

Carlos Ascues estaba en Melgar cuando Ricardo Gareca lo convocó para la Copa. Calificado como un jugador polifuncional (podía ser central o volante con llegada al arco rival), el venezolano-peruano disputó también los seis partidos en el torneo, haciendo pareja de centrales con Carlos Zambrano.

Su desempeño despertó el interés del Wolfsburgo de Alemania , quien confirmó su pase por 1.5 millones de euros el 23 de julio del 2015. Sin embargo, el volante nunca pudo asentarse en la Bundesliga y retornó al fútbol peruano en 2017. Actualmente juega en Alianza Atlético de Sullana.

JUGADOR CLUB ANTES DE

COPA AMÉRICA PJ/G EN

COPA AMÉRICA CLUB DESPUÉS DE

COPA AMÉRICA Christian Cueva Alianza Lima (PER) 6/1 Toluca (MEX) Carlos Ascues Melgar (PER) 6/0 Wolfsburgo (ALE) Paolo Hurtado Pacos Ferreyra (POR) 4/0 Reading (ING) Luis Advíncula Vitória Setúbal (POR) 6/0 Bursaspor (TUR) Juan Vargas Fiorentina (ITA) 6/0 Betis (ESP)

Un banco de pruebas productivo

Con el colchón de haber conseguido la medalla de bronce en Chile pero con la urgencia de resultados en las Eliminatorias 2018, Ricardo Gareca decidió que la Copa América Centenario 2016 iba a ser su banco de pruebas. Necesitaba ampliar su universo de jugadores para el largo camino que se venía y optó por llevar a seis futbolistas que iban a debutar en el torneo continental: Alejandro Hohberg, Armando Alfageme, Miguel Trauco, Luis da Silva, Luis Abram y Carlo Cáceda .

En Estados Unidos, la selección se regresó a casa en cuartos de final tras caer por penales ante Colombia. Esa eliminación es la única de las últimas cinco en las que la ‘Bicolor’ no se metió entre los mejores cuatro. Pero más allá del resultado, el ‘Tigre’ logró el objetivo: darle rodaje a futbolistas que luego nos llevarían a un Mundial después de 36 años.

La última vez que Perú le ganó a Brasil en una Copa América fue en 2016. Raúl Ruidíaz fue el autor del gol.

La Copa fue fructífera para el técnico y también para algunos jugadores. Pedro Gallese y Christian Ramos dejaron Juan Aurich y fueron vendidos a Tiburones Rojos de Veracruz (México) y Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina), respectivamente. Miguel Trauco, Edison Flores y Raúl Ruidíaz dejaron Universitario y firmaron por Flamengo (Brasil), Aalborg (Dinamarca) y Morelia (México). Mientras tanto, Christian Cueva era pasado del Toluca al Sao Paulo de Brasil.

De los seis mencionados anteriormente, solo Gallese retornó al Perú. En 2019 firmó por Alianza Lima, aunque a final de temporada se fue a Orlando City de la MLS, club en el que se mantiene hasta ahora.

JUGADOR CLUB ANTES DE

COPA AMÉRICA PJ/G EN

COPA AMÉRICA CLUB DESPUÉS DE

COPA AMÉRICA Christian Cueva Toluca (MEX) 4/1 Sao Paulo (BRA) Pedro Gallese Juan Aurich (PER) 4/0 Veracruz (MEX) Christian Ramos Juan Aurich (PER) 4/0 Gimnasia (ARG) Miguel Trauco Universitario (PER) 4/0 Flamengo (BRA) Raúl Ruidíaz Universitario (PER) 3/1 Morelia (MEX) Edison Flores Universitario (PER) 4/1 Aalborg (DIN)

Reconocimiento mundial

Ir a una Copa del Mundo puso al Perú en el centro de atención. Los días vividos en Rusia fueron emotivos, inolvidables y productivos. Porque el futbolista peruano también estuvo en el ojo de distintos equipos. De hecho, después del campeonato once mundialistas cambiaron de equipo. Algunos lo aprovecharon bien, otros no pudieron sostener el rendimiento.

André Carrillo, una de las figuras en Rusia con un gol anotado en tres partidos, decidió que lo mejor para su futuro era dejar la Premier League e ir a la emergente liga de Arabia Saudí. En Al-Hilal, la ‘Culebra’, pese a las críticas, encontró regularidad, confianza y madurez. El peruano ya es una leyenda vigente en el club tras ganar cinco títulos y su buen momento lo ha sabido trasladar a la selección peruana.

“Después del mundial me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica porque al final era yo quien decidía, ya que me quedaban tres años de contrato y tuve lo del Al Hilal. Tampoco era que tenía mil ofertas. Uno dice: ‘juegas un mundial, te van a llover ofertas’ y no es así. Los periodistas hablan muchas veces sin tener idea ”, confesó tiempo después la ‘Culebra’.

Perú y Brasil se enfrentarán por las semifinales de la Copa América 2021. El conjunto liderado por Ricardo Gareca tendrá como objetivo entrar a la instancia decisiva del certamen tras derrotar a Paraguay. Conoce todos los detalles de este gran encuentro.

Christian Ramos siguió sus pasos, aunque no le fue bien. El central firmó por Al Nassr en julio de 2018, pero solo se mantiene en el equipo saudí por algunos meses. En marzo de 2019 retornó al fútbol peruano en busca de continuidad.

Luis Advíncula al Rayo Vallecano, Raúl Ruidíaz al Seattle Sounders, Anderson Santamaría a Atlas, Edison Flores al Morelia y Miguel Araujo a Talleres. Los seis futbolistas mencionados cambiaron para bien de equipo. Los tres primeros se consolidaron, mientras que los otros tres usaron dichos clubes como trampolín para un futuro mejor.

Christian Cueva nuevamente cambió de aires tras un torneo con la selección peruana. Víctima de críticas desmedidas por un penal fallado, ‘Aladino’ prefirió dejar Sao Paulo para irse al Krasno dar de la liga rusa. Ahí empezaba el declive en la carrera del volante que de a pocos se viene recuperando.

JUGADOR CLUB ANTES

DE MUNDIAL PJ/G EN

MUNDIAL CLUB DESPUÉS

DE MUNDIAL Christian Cueva Sao Paulo (BRA) 3/0 Krasnodar (RUS) André Carrillo Watford (ING) 3/1 Al Hilal (SAU) Christian Ramos Veracruz (MEX) 3/0 Al Nassr (SAU) Luis Advíncula Loboas BUAP (MEX) 3/0 Rayo Vallecano (ESP) Raúl Ruidíaz Morelia (MEX) 2/0 S. Sounders (USA) Edison Flores Aalborg (DIN) 3/0 Morelia (MEX) Paolo Hurtado Votoria (POR) 1/0 Konyaspor (TUR) Y. Yotún Orlando City (USA) 3/0 Cruz Azul (MEX) Miguel Araujo Alianza Lima (PER) - Talleres (ARG) Nilson Loyola Melgar (PER) - Goiás (BRA)

Brasil 2019, finalistas y algo más

Hace tres años, la selección peruana estaba disputando una final de Copa América después de 44 años. Ricardo Gareca y sus dirigidos volvían a hacer historia y nos colocaban en el foco mundial del fútbol. Nuevamente las buenas actuaciones en un torneo corto daba sus frutos al corto tiempo .

Miguel Trauco, entonces sin minutos en el Flamengo de Brasil, fue fichado por el Saint-Etienne de Francia. El lateral fue titular indiscutible en Brasil y fue pieza fundamental para conseguir la medalla de plata. En la Ligue 1, al tarapotino le costó adaptarse pero en la última temporada se consolidó como titular.

Miguel Araujo también cambió de aires. El central pasó de Talleres de Argentina al FC Emmen de Países Bajos. Pese a haber descendido en la temporada anterior, el defensor podría ser fichado por otros equipos al término de esta Copa América que se viene disputando justamente en Brasil.

JUGADOR CLUB ANTES DE

COPA AMÉRICA PJ/G EN

COPA AMÉRICA CLUB DESPUÉS DE

COPA AMÉRICA Miguel Trauco Flamengo (BRA) 6/0 Saint-Etienne (FRA) M. Araujo Talleres (ARG) Emmen (NLD) A. Santamaría Puebla (MEX) - Atlas (MEX)

MÁS EN DT:

VIDEO RECOMENDADO

A poco del Perú vs. Brasil, conoce qué opciones tendrá a su disposición Ricardo Gareca ante la ausencia de André Carrillo por una roja ante Paraguay. Sin una de las grandes figuras que tiene la selección peruana, el elenco nacional se tendrá que medir ante la ‘canarinha’ este lunes.