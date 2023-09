Las opiniones son divididas tras el debut. Por ello, en Deporte Total consultamos con seis periodistas deportivos para que analicen junto a nosotros el primer encuentro en las Eliminatorias de la era Reynoso y lo que se viene: Neymar y las megasestrellas brasileñas.

¿Cómo evalúas el desempeño de Perú y la estrategia de Reynoso en el debut? ¿Qué cambios considerarías para el partido contra Brasil? ¿Cómo evalúas el desempeño de Paolo Guerrero?

Daniel Kanashiro - Direct TV

1.- Si lo vemos desde el punto de vista resultado, siempre será positivo sumar de visita, más aún cuando lo es frente a un rival directo como Paraguay. En materia de juego, hay una frase trillada es que poco a poco el equipo se va a tener que adaptar a la idea del técnico. En este caso creo que es al revés, el técnico se va a tener que adaptar a lo que tenga en esas fechas, teniendo en cuenta la cantidad de bajas y el estado de los que conforman el universo seleccionable.

2.- Cambios habrá sin dudas, porque eres local y a pesar de que Brasil no es un buen termómetro, porque de local o visita siempre Brasil será favorito, si puede servir para saber hasta donde podemos hacer sentir la localía en partidos menos complejos. Después, cómo se debe jugar y quiénes, es difícil saberlo porque todavía no termino de descifrar el estilo Reynoso.

3.-No había aparecido en el partido hasta que llegó el remate que pegó en el horizontal, yo estaba viendo el partido con mi amigo y compañero Rodrigo Morales, que de inmediato me grita en la cara: “Por este tipo de cosas no lo puedes dejar afuera. ¡Qué jerarquía!” y sí, tiene razón. Hasta no encontrar un 9 que de la nada te pueden desatar un nudo, Paolo es el dueño de ese número y esa camiseta.

La selección peruana rescató un punto valioso de su visita a Paraguay. (Foto: FPF)

Pamela Fernández - Ovación

1.- La estrategia de Reynoso de salir a jugar contra Paraguay con un sistema 4-2-3-1 no fue mala; sin embargo, las pobres actuaciones de Tapia en la posición de mediocentro, de Carrillo y Christofer Gonzales afectaron el rendimiento de Perú en la primera mitad. Con la expulsión de Advíncula, el técnico tuvo que reorganizar el partido y Perú se adaptó al realizar cambios para defender el empate. Perú jugó mejor en el segundo tiempo con diez hombres, que el primero con once.

2.- Creo que para el segundo partido podrían realizarse algunos cambios. En primer lugar, le daría otra oportunidad a Carrillo, pero según su desempeño podría considerar la inclusión de Joao Grimaldo. Me gustó Abram como central, podría seguir acompañado por Tapia como en la segunda mitad. En el centro del campo, optaría por Cartagena y Castillo, en lugar de Gonzáles y le daría un descanso a Yotún. Mantendría a Paolo Guerrero debido a su experiencia y consideraría darle a Carrillo la oportunidad de jugar en el centro en lugar de como extremo. Recordemos que en Arabia Saudita lo ha estado haciendo generalmente detrás del punta, como interior y pocas veces como extremo. Mi formación sería un 4-2-3-1: Gallese; Corzo, Tapia, Abram, Trauco; Castillo, Cartagena, Carrillo, Polo, López y Paolo.

3.- Paolo Guerrero, como siempre, destacó al retener balones y darle un respiro al equipo. Le falta contar con extremos de alto nivel que lo habiliten; de lo contrario, queda demasiado aislado, dado que no es el mismo Paolo de antes. Al final del partido, intentó un remate desde fuera del área que estuvo cerca de convertirse en el gol de Perú, la pelota chocó en el travesaño. Pudo haber sido una victoria al estilo de Reynoso.

Eddie Fleischman - Willax Deportes

1.- Muy discreto. De mitad de cancha hacia adelante no tiene variantes ni desequilibrio ni contundencia. Si atrás mejoró en el segundo tiempo cuando Tapia jugó de Central no me genera optimismo.

2.- Probablemente, ante la ausencia de Advíncula, se vea obligado a jugar en el fondo, tal como terminó ante Paraguay. Cinco defensas, cuatro volantes y una punta.

3.- Mostró su categoría con su remate al palo. Pero no hizo más, ya los 39 años pesan, pero no es su culpa que sin Gianluca Lapadula, siga siendo el mejor en esa posición.

Luis Advíncula no jugará ante Brasil por la expulsión en Paraguay. (Foto: FPF)

Luis Carrillo Pinto - Periodista Deportivo

1.- En las eliminatorias lo que vale al final son los puntos. Con tantas bajas en el once, a Juan Reynoso no se le podía pedir jugar bien, sino el resultado y lo logró. A mí personalmente me dejó sin palabras. Era de los incrédulos. Sin embargo, no solo a mí, sino a muchos nos tapó la boca con este empate en Ciudad del Este. Tras la expulsión de Luis Advíncula, hizo tres cambios en el entretiempo y un replanteo táctico que le dio resultados. Los palos, la soberbia actuación de Pedro Gallese y de Renato Tapia, jugando en una posición de zaguero, fueron lo más alto de Perú.

2. - Ante Brasil, es un partido de pronóstico reservado. Lo lógico, por nombres, es que nos ganen en Lima, así ha sucedido en las dos últimas eliminatorias. A Brasil no puedes jugarle de local metido en tu arco. Porque en cualquier momento se resuelve el partido. Con la ausencia de Advíncula, Aldo Corzo debería ser el natural reemplazante por la banda derecha. Las peleó todas en Paraguay. Reynoso va a implementar muy seguro con línea de cinco al fondo para asegurar el cero al menos. Luego, a la selección brasileña de local tienes que jugarle de igual a igual y en el mediocampo necesitas improvisación para aprovechar los pocos espacios que dejan. Me gustaría ver a Piero Quispe en la cancha en algún momento del partido. Pinta para ser figura en la selección.

3. -Paolo Guerrero, a sus 39 años, sigue siendo un jugador desequilibrante. Si entraba ese disparo que chocó el parante, estaríamos hablando de tres puntos heroicos. Ante Paraguay hemos logrado un punto de inicio que nos permite soñar en que Perú sí puede estar dentro de los seis equipos que irán al Mundial del 2026 directamente.

Ricardo Montoya - Periodista Canal Liga 1

1.-Ante tantas bajas, a Perú le terminó faltando juego, yo quiero pensar que a Perú le ha faltado juego, porque hemos tenido muchas ausencias. El juego era un sello distintivo de la selección anterior, es algo de lo que Perú quedó en deuda. Ahora, hay cosas buenas, como la actuación sobresaliente de Gallese y también el replanteamiento interesante de Reynoso, puesto que Juan pensó que lo que planteó inicialmente le iba a funcionar, claramente, no le resultó, sin embargo, fue corrigiendo, al punto del segundo tiempo mejora, a pesar de que le llegaron, porque Paraguay es local y teníamos uno menos, pero de todas maneras veremos como jugamos ante Brasil, ya obligados como local si generamos ocasiones de gol, porque contra Paraguay pateamos poco al arco y tenemos que mejorar si queremos ser competitivos. Reynoso bien replanteando el partido y teniendo buena lectura, contragolpeando tácticamente para equilibrar el juego. Las divididas e intensidad fueron de Paraguay y eso nos terminó abrumando.

2. Ante Brasil, Perú tiene la obligación de intentar más, yo de todas maneras pondría una línea de cinco , dado el material que tengo y para eso tengo que ver cómo está Callens, Zambrano o Lora, para ver si los puedo incorporar al equipo. Qué jueguen los que están mejor, porque Paolo Guerrero hizo un gran esfuerzo el día de ayer, ¿para el martes estará recuperado? Teniendo en cuenta la edad que tiene hay que ver bien, a mí me gustaría ver a Grimaldo, me gustaría ver a Perú que propone un poco más, yo entiendo que no hay que regalarnos ante Brasil y el punto importa, pero que Perú elabore un poco más.

3. - Pienso que Paolo hizo un gran sacrificio, cumplió, no fue alimentado todo lo que él hubiese deseado, claramente ya no es él que solía ser, pero igual es un delantero interesante que en cualquier momento destaca y hace maravillas donde los demás no hacen y con ese disparó lo demostró, ya que fue un remate fuera de contexto y casi le da el triunfo a Perú. De esas cosas es capaz Paolo Guerrero, pero evidentemente hizo un trabajo interesante reteniendo a los paraguayos atrás, sin embargo, ya no tiene el desplazamiento de hace muchos años. Guerrero siempre es un futbolista valioso y no recibió un pase en posición de gol, pero igual se sacrificó por el equipo.

Paolo Guerrero se perfila como el '9' ante Brasil. (Foto: FPF)

Irene Carranza - Revista Perú Deportes

1.- Perú no jugó bien, pero a pesar de eso, alcanzó un punto, que le va a servir bastante, ya que este resultado a pesar de las bajas y jugando de visita, para mí el resultado es válido. El rival tenía más posesión del balón, sin embargo, no era un rival desafiante, si hubiera sido Brasil o Argentina hubiera sido un desastre total y como se dio el partido hubiera terminado en goleada. Perú se replegó bastante y no había conexión entre los jugadores, ya que no daban dos pases seguidos y se complicó bastante en el juego. Con 10 jugadores tras la expulsión de Advíncula. Reynoso leyó bien los cambios y con el ingreso de Cartagena, Corzo, López y con eso ayudó por la banda y no se sintió tanto la ausencia de Advíncula. Además, Tapia supo hacer el trabajo de central que tal vez la dupla de Miguel Araujo y Abram no funcionó y es un desempeño aceptable, pero no conformé porque el rival nos causó problemas, ya que careció de definición.

2.- Brasil es mucho más complicado para Perú, si bien, jugamos en Lima, creo que insistiría con Renato Tapia de central al lado de Luis Abram y creo que con Corzo y López por la banda. Más adelante usaría una línea de tres con Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena y Christofer Gonzáles. Adelante, André Carrillo, Andy Polo y en punta Paolo Guerrero.

3. Paolo Guerrero te da presencia, si bien es imposible ver al Paolo de hace unos años, te da jerarquía, liderazgo y experiencia. Es el jugador que necesita la selección peruana. Creo que al momento de estar tan aislado, el equipo se replegaba y sufría bastante en el medio, estaba solo y le complicaba la llegada de balón y no lo vimos tanto en acción. Esa jugada clara iba a ser golazo de Paolo. Hay que encontrar un compañero que lo ayude y Paolo jugó un buen partido.