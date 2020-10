El Perú vs. Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 estuvo manchado de polémica. El árbitro Julio Bascuñán fue el protagonista del encuentro por sus cobros y por la confusa manera en la que utlizó el VAR. Para muchos, no lo hizo correctamente.

En esta lista, no se encuentra Julio César Uribe, quien explicó en conversación con La Cuarta de Chile su punto de vista del arbitraje.

Al ser consultado sobre si Perú mereció más ante Brasil, Uribe indicó lo siguiente: “El resultado no fue injusto. No opino como hincha, soy director técnico y analizo. Brasil fue favorecido por una decisión dudosa, pero no corresponde que estén satanizando al árbitro (el chileno Julio Bascuñán). Entiendo el sentir del hincha, pero el arbitraje no me pareció malo”, afirmó el exDT de la Blanquirroja.

Además, añadió que “Tácticamente, fue un duelo bien jugado por Perú, bien interpretado en eso de jugar y no dejar jugar. Brasil tuvo más la pelota, pero Perú lo llevó por donde quería… Pero jugaste contra el pentacampeón del mundo y no te pasó por encima. Le competiste, tranquiliza”.

De otro lado, habló sobre lo que será el duelo ante Chile y destacó que “Hoy, Perú está por sobre Chile. Pero los momentos de los equipos cambian. El que superó al adversario, en este caso Perú, tratará de volverlo a hacer; y el superado tomará revancha”, agregó Uribe.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán el 12 de noviembre ante su similar de Chile, en condición de visita por la jornada 3 del torneo. Se viene una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’.

Para este duelo, ambas escuadras llegaran con la misma cantidad de puntos (1), los cuales obtuvieron durante las dos primeras jornadas del proceso. Mientras que la ‘Blanquirroja’ sumó un punto en su debut ante Paraguay en Asunción, la ‘Roja’ lo hizo esta última jornada de local ante Colombia.