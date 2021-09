En los libros de la historia del fútbol peruano, el nombre de Julio Meléndez es infaltable. El exdefensa de la ‘Blanquirroja’ e ídolo de Boca Juniors es reconocido como uno de los mejores jugadores que ha nacido en este país y es una voz autorizada para opinar de este deporte.

A propósito de las recientes polémicas que tiene como protagonista a Renato Tapia, quien respondió a una crítica de Roberto ‘Chorri’ Palacios, y luego contestó a un periodista en redes sociales, Meléndez tomó la palabra y dio a conocer su postura sobre esas situaciones.

“Hay muchos jugadores a los que no les gusta la crítica, pero esta siempre va existir en el fútbol. A mí cuando me criticaban, jugaba mejor. Me gusta la crítica, pero cuando no nos gusta a veces tenemos que callarnos y desearle la mejor de las suertes al que la hace”, comentó Meléndez, en entrevista con el diario Trome.

‘El peruano y su ballet’ fue tajante y añadió: “Hay que hablar las cosas correctas, sin ofender, no tenemos por qué ofendernos. Ayer ha sido una guerra y mañana será otra. Es fácil caer en la tentación de contestar. A Tapia pedirle que disculpe, que sepa comprender. Tranquilidad, sobrino, y mucha humildad”.

De seguro con Renato Tapia en el equipo titular, la selección peruana chocará este jueves 9 de septiembre con Brasil, en el Arena Pernambuco, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), por la décima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022.