Gianluca Lapadula es pasión, es lucha, es amor, es alegría. Aun cuando los golpes sobresalen en su rostro, una sonrisa suya es inevitable. Lapadula es feliz en el Perú y con el Perú. Y eso es más que suficiente.

Existe una peculiar sensación de que no hay partido en el que Lapadula no salga lastimado. “Hay golpes en la vida tan fuertes”, diría César Vallejo, pero Gianluca no lo sabe. Se rompe el tabique, se daña la dentadura, termina agobiado y, pese a ello, sigue adelante como si nada hubiera pasado.

Jugar cada partido con la selección es como ir a la guerra para el delantero. No está libre de los daños colaterales. Termina mal, masacrado, pero contento y con júbilo a la vez. Su amor por el país es más grande que el dolor.

“Cada día empiezo a pensar que no puedo seguir sin Perú” , expresó en la conferencia de prensa previa al partido ante Brasil. Y ya no hay vuelta atrás.

Su hazaña en Quito

Desde su debut con la selección, Lapadula dio señales de lo gran luchador que es dentro del campo. No da por perdido ningún balón y pelea hasta el pitazo final, así el equipo esté cayendo por una diferencia mayor a un gol. Ese es Gianluca, en su esencia más pura. Y así lo demostró principalmente en Quito.

Los más de 2800 metros de altura de la capital ecuatoriana no causaron pavor en él. Todo lo contrario. Significó una motivación especial y logró demostrar de lo que está hecho. Tras una crisis de resultados, Perú llegaba a Quito sin oxígeno, pero Gianluca nos permitió respirar .

Era imposible no sentirse exhausto, pero el atacante de 31 años seguía corriendo como si no le faltara el aire. Lo dio absolutamente todo. Dejó el alma. No anotó los goles, pero ambos fueron obras suyas. Asistió a Cueva y luego a Advíncula. Finalmente, los abrazos y besos no faltaron con sus compañeros por la victoria épica.

Máscara de héroe

No es un jugador normal. Se fracturó el tabique justo cuando Paraguay nos metió el primer gol en los cuartos de final de la Copa América. No le importó el dolor. Él prefirió seguir y se convirtió en el protagonista de la remontada peruana. Dejó su firma estampada en el marcador y luego en la tanda de penales.

El pase a semifinales era un hecho. La presencia de Gianluca en esa instancia no lo era. Las dudas se acrecentaron por la lesión que sufrió en la nariz. Pero era imposible que él faltase ante Brasil. Entonces, se apareció con una máscara de héroe.

El resultado no fue el esperado, o quizás para muchos sí. La Copa América acabó para Perú con el cuarto lugar. Nada mal, de hecho. Lo más valioso es que se ganó un nuevo ‘guerrero’ en la selección y hay muchas historias más que contar .

Sonrisa ensangrentada

Lapadula, aún con máscara, sufrió un nuevo y duro golpe en el rostro en el partido ante Venezuela. Todo el país se preocupó unos minutos. El nombre del delantero se hizo tendencia en redes. Muchos lamentaron una posible lesión. Sin embargo, como ya nos acostumbró, él volvió a insistir y se quedó en el campo.

Tras consumarse la victoria en Lima, Gianluca festejó en las redes y no dudó en mostrar su sonrisa ensangrentada por el daño que sufrió en los dientes. “¡Arriba Perú carajo!”, fue su mensaje.

Pese al dolor que representa lo que padece en cada partido, ya pocos pueden dudar su presencia en el siguiente reto. Estará ante Brasil. Con máscara o sin máscara, con brackets o sin brackets, pero estará ahí . Y no hay nada que lo pueda evitar.

El delantero incluso bromea con los constantes golpes que recibe. “Llegué a Lima mucho más feo, ahora puedo decir que me he vuelto un chico muy lindo”, dijo entre risas en conferencia de prensa.

Pero la seriedad volvió a él cuando fue consultado sobre la posibilidad de ser baja ante la ‘Canarinha’. “No, esto no pasará. Es imposible. Yo puedo jugar” , precisó con contundencia. Y, entonces, su historia combatiente con la ‘Blanquirroja’ continuará.

¿Cuándo dejará de usar su máscara?

Gianluca Lapadula sufrió la rotura de tabique hace más de dos meses en la Copa América. Sin embargo, el delantero sigue usando una máscara para protegerse. ¿Cuándo debería dejar de usarla?

Nos contactamos con Julio Grados, doctor deportivo, y nos comentó que el uso de la máscara ya no debería ser necesaria. “Cuando hay una fractura de la zona nasal, eso consolida en un plazo de dos a tres semanas. El cartílago sana en ese tiempo”, explicó.

“ No es imprescindible usar el protector. No sé por qué motivo lo hará. Pero la zona está consolidada ya . Eso pasa más por otro terreno. No tiene sentido usar la máscara tanto tiempo. Porque hasta para cabecear le puede incomodar”, agregó.

Sea cual sea el motivo por el que utiliza la máscara, eso pasa a segundo plano. Gianluca espera seguir aportando con su granito de arena a la selección. Lo más probable es que arranque de titular ante Brasil y luche hasta el último cartucho para que la ‘Blanquirroja’ no se vaya con las manos vacías.

