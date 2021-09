Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana logró su primer triunfo de local en las Eliminatoria Qatar 2022. La victoria por 1-0 sobre Venezuela ayudó a que la blanquirroja se acerque un poco al quinto lugar, puesto de repechaje mundialista. Sin embargo, Perú volvió a jugar un mal partido y Ricardo Gareca debe comenzar a corregir algunos errores para afrontar de la mejor manera la recta final del camino hacia la Copa del Mundo.

“Estando a dos puntos del quinto lugar, me parece que no hay mucho análisis. Perú va a pelear mientras los números den. La idea nuestra es salir de las últimas posiciones, lo estamos logrando de a pocos, queda una historia muy larga todavía, son muy difíciles las Eliminatorias”, declaró Ricardo Gareca tras la victoria frente a Venezuela.

Pero para que pelee, como dice Ricardo Gareca, tiene que mejorar y mucho. Hay algunas decisiones del técnico argentino que en este camino hacia a Qatar 2022 han sido positivas para la selección peruana y otras que no se entienden.

Cada vez falta poco para el partido contra Brasil en el estadio Arena de Pernanbuco de Recife por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol han tomado algunas previsiones para no pasar lo mismo que sucedió en San Paulo en el partido Brasil vs Argentina. En el siguiente video, entérate de todos los detalles.

Un punto para resaltar de Ricardo Gareca es la apuesta por Alexander Callens y Marcos López. Dos grandes aciertos del ‘Tigre’ . Sobre todo, con el central quien hace algunos años era una de las últimas opciones para el puesto. Ahora le arrebató el lugar a Luis Abram.

Alexander Callens no jugó ningún partido en las Eliminatorias a Rusia 2018 y para Qatar 2022 tampoco era tomado en cuenta en el equipo titular. Pero su presentación en la Copa América lo consolidó en el once. Por clasificatorias, hizo su debut ante Uruguay y frente a Venezuela sumó su segundo partido con la blanquirroja en esta ruta mundialista.

Así como tiene aciertos, el técnico de la selección peruana tiene errores que debe comenzar a corregir. Según nuestro análisis, hay algunos puntos donde Ricardo Gareca tiene que replantearse por el bien la blanquirroja. Es necesario, sobre todo porque ya solo quedan 10 partidos para el final de las Eliminatorias.

Ricardo Gareca enfrentará por séptima vez a Venezuela. Foto: AFP.

-ENTREGAR CONFIANZA SIN RESPUESTAS-

El éxito de un equipo tiene que ver mucho con capacidad del técnico para inspirar, transmitir energía a los demás y darle confianza al jugador. Así es más fácil llegar a los objetivos deportivos. Sin embargo, eso tiene Ricardo Gareca. Siempre ha confiando en su plantel.

Sin embargo, parece que el técnico argentino está exagerando con esa confianza que está primando por encima de todo. Y eso se ha visto ante Uruguay y Venezuela. Gareca tiene algunos nombres que le han rendido y con eso es suficiente para ir con ellos hasta el final.

No se equivocaría Ricardo Gareca, si el presente de estos jugadores sería el mejor. Sin embargo, es todo lo contrario. El técnico argentino tiene esa confianza de que con la selección sus dirigidos cambian el chip y lamentablemente ya no es así.

“Paolo iba a jugar, pero viene de estar bastante tiempo inactivo. Él mismo en una charla que tuve, no se sentía como para estar desde el arranque. Se sentía un poco más cómodo ingresando desde el segundo tiempo, y eso fue lo que pasó”, explicaba Gareca sobre la ausencia del capitán de la selección peruana.

Tuvo que ser Paolo Guerrero el que le diga al técnico que no se sentía bien para que no lo haga jugar. Gareca confía tanto en su delantero que no le importó que recién salía de una lesión que lo alejó varios meses del campo. Además, lo incluyó como titular ante Uruguay y lo hizo jugar todo el partido cuando el atacante apenas había sumado algunos minutos con el Inter de Porto Alegre.

El momento de Paolo Guerrero en su club, no era el mejor. Era conocido por todos que al delantero le estaba costando volver a tener ritmo de competencia. Además, ya no era el jugador de las Eliminatorias pasadas. Ahora tiene 37 años y el cuerpo y rendimiento ya no son lo mismo. A pesar de ello, Gareca puso la confianza que tiene en el atacante por encima de todo.

Paolo Guerrero volvió a jugar un partido completo tras más de un año. (Foto: AFP)

Lo mismo pasó con Edison Flores. El ‘Oreja’ fue uno de los jugadores que le cambió la cara a la selección peruana en las Eliminatoria pasadas: fue figura y hasta goleador. Con esa imagen se quedó Ricardo Gareca y lo sigue conservando hasta ahora.

Flores también llegaba a estas fechas de Eliminatorias con poco ritmo y, también, saliendo de una larga lesión. Gareca prefirió incluir a Edison por encima de Gabriel Costa, el jugador que más goles y asistencias ha brindado en su club este año que todos los convocados en ese puesto.

El resultado se vio en el campo de juego en estos dos partidos. Edison Flores en un nivel muy bajo. Lejos de aquel jugador que nos alegró con sus grandes jugadas y goles en el camino hacia Rusia 2018. Quizás, Gareca apuró el regreso del buen ‘orejita’.

Su regreso a la selección peruana no fue el esperado. Solo tuvo algunos chispazos en ataque luego no apareció.

-LA PAREJA DE CENTRALES-

Por primera vez en estas Eliminatorias, la selección peruana terminó un partido sin recibir goles. La zona defensiva de Perú ha mejorado en sus dos últimos encuentros. Sin embargo, aun sigue dejando dudas. Sobre todo, por el lateral y central por derecha.

Luis Advíncula no pasa por un gran momento futbolístico. Lo que le salva al lateral es su velocidad. Luego no le da sorpresa en ataque a la selección peruana. Pero hay confianza que mejorará y eso se dará cuando siga sumando más minutos con Boca Juniors.

Pero el dolor de cabeza de Ricardo Gareca sigue siendo la dupla de centrales. Ya tuvo un acierto con Alexander Callens, ahora le falta buscar a un defensor que acompañe al jugador el New York City de la MSL. Anderson Santamaría no ha dado seguridad en estos dos encuentros.

No brinda las garantías que necesita un central. Si bien se impone por su físico, aún le cuesta cuando está en situaciones límites.

Tuvo una desafortunada jugada ante Uruguay que costó el empate y ante Venezuela casi vuelve a repetir ese mismo error. No es el Santamaría que vemos en la Liga MX donde se le ve con más confianza. Con la selección es todo lo contrario.

En el puesto de central por derecha, hoy las opciones que tiene Ricardo Gareca pasan por Christian Ramos o probar a Luis Abram con perfil cambiado. Carlos Zambrano y Miguel Araujo no han sido citados. El ‘León’ no está desde su expulsión ante Brasil en noviembre pasado.

-GARECA Y RUIDÍAZ-

Otro de los jugadores en los que confía Ricardo Gareca, es Raúl Ruidíaz. El goleador y figura del Seattle Sounders no la pasa bien en la selección peruana. Y es que, el delantero no encaja en el sistema de juego de la blanquirroja.

Perú está acostumbrado a jugar con un delantero que pivotee los balones largos, que vaya al choque y eso no tiene Raúl Ruidíaz. La estrella de la MLS tiene otras características que no son explotadas en la selección peruana. Por ejemplo, en el Seattle lo buscan por abajo y las zonas vacías en ofensiva. Algo que no se ve en la blanquirroja.

Aun no se entiende esa decisión de Ricardo Gareca de seguir exponiendo al jugador. En el partido ante Venezuela lo hizo jugar como segundo delantero con el equipo partido. Era obvio que no iba a rendir y así fue. Lo que sigue es un mar de críticas para Raúl Ruidíaz.

Estos son algunos puntos que debe corregir Ricardo Gareca. Queda casi una ronda completa para que terminen las Eliminatoria Qatar 2022. El camino es largo, pero si no se cambia el chip es complicado que Perú vuelva a un Mundial.

Raúl Ruidíaz lleva más de tres años sin anotar con la selección peruana. (Foto: EFE).

