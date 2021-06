Conforme a los criterios de Saber más

La última imagen del Perú vs. Brasil que se nos viene a la mente es el partido jugado por las Eliminatorias Qatar 2022 en octubre del 2020. Aquella noche del 4-2 en el Estadio Nacional, todo terminó en una pesadilla para la selección peruana. Primero por el árbitro chileno Julio Bascuñán y segundo por Neymar. De ellos dos, solo la estrella del PSG estará en el duelo por la Copa América 2021.

Neymar siempre hace pasar malos ratos a la selección peruana. Eso quedó evidenciado en el encuentro por las Eliminatorias Qatar 2022. Ricardo Gareca tiene que tomar sus precauciones para el partido ante Brasil y no cometer los mismos errores del partido pasado. Sobre todo, poner mucho ojo a lo que pueda hacer el habiloso atacante quien se ha acostumbrado a sacarnos más de una cana verde.

NEYMAR Y LOS ÁRBITROS

Dicen que los árbitros tienen que cuidado a los jugadores más calidosos ya que son ellos los que reciben más faltas. Dentro esa lista está Neymar. El brasileño es un futbolista muy vistoso dentro del campo de juego. Tiene una capacidad única para driblar a rivales con regates imposibles de frenar. Está siempre en la mira de cualquier falta.

Neymar juega como si estuviese en una pista de baile y es que es esa es la manera en que comprende el fútbol. El brasileño es feliz jugando de así. Pero sus movimientos ya mencionados sacan de quicio a todos sus rivales que deciden frenarlo con faltas desproporcionadas que, a veces, le han costado más de una lesión.

Neymar pasó 14 minutos quejándose por faltas en lo que va del Mundial

En febrero de este año, en el partido entre PSG vs. Caen por la Copa de Francia, Neymar recibió varias faltas, pero una lo sacó del partido. El brasileño, al término del encuentro, se quejó de las fuertes faltas que recibía dentro del campo. También mencionó que no entendía cómo la gente y hasta periodistas celebraban estas acciones.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un tiempo para dejar de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... me entristece mucho. Me entristece mucho tener que escuchar a un jugador, entrenador, comentarista (decir) ‘realmente tiene que ser golpeado’, ‘se cae’, ‘llorando’ ‘niño mimado’ y etc...”, fueron las palabras de Neymar.

La estrella de la selección brasileña no miente. Es cierto que varias veces le comenten falta. Sin embargo, esto ha llevado que Neymar comience a querer sacar ventaja de todos los choques que tiene en pleno partido. Los árbitros en Europa ya lo conocen y casi siempre se dan cuenta cuando ‘Ney’ está fingiendo. En cambio, en Sudamérica, lo siguen cuidado mucho.

Un gran ejemplo es el Perú vs. Brasil. Neymar en cada choque salía disparado como si se tratase de una entrada violenta. Exageró en cada entrada recibida y gracias a ello, el árbitro le dio dos penales muy polémicos al combinado brasileño que los pusieron arriba en el marcador.

Neymar respondió ante duras críticas por supuestamente fingir faltas durante el Mundial

Estas acciones de Neymar sacan del partido a sus rivales. Todos buscan reclamarle al jugador y al árbitro de lo exagerado que es el brasileño, generando desconcentraciones. Otro de los puntos a tener en cuenta es el peso que tiene ‘Ney’ a la hora de reclamar. Siempre va a gritarle a los jueces para que cobren a favor o que saquen alguna tarjeta.

Ante Perú, puso contra las cuerdas a Bascuñán para que amoneste a Carlos Zambrano. En cada decisión está Neymar para molestar al árbitro. Trata de manejar los partidos de esa manera. Sabe que a sus rivales no les gusta eso.

ASÍ JUEGA NEYMAR

Nadie puede negar que Neymar es magia pura. El brasileño cada temporada busca superarse y evolucionando su juego. En los equipos que estuvo (Santos, Barcelona y PSG) siempre ha marcado la diferente. Esto no es ajeno en la selección brasileña donde es el jugador más desequilibrante en el sistema de Tite.

Muchos creen que Neymar es solo un jugador desequilibrante que le encanta encarar aprovechando su velocidad y con mucho gol. Sin embargo, el brasileño es más que eso. Su mayor don es su inteligencia dentro del campo de juego. Desde ahí parte todas las jugadas que realiza el ex capitán del Scratch.

Neymar espera la jugada desde el mediocampo. Se posiciona en ese zona para tener un mejor panorama del juego.

Neymar no siempre es la primera opción de gol. Su presencia también es utilizada para desordenar a la defensa rival.

Es cierto que se tiene una idea de que Neymar es goleador. Y lo es. Pero su función va más allá de hacer goles. En el PSG y Brasil juega en todo el frente de ataque: por un extremo y por el medio con un centro delantero. Sus grandes movimientos le permiten darse ese lujo de estar en todas esas zonas del campo.

Pero lo más resaltante de Neymar y de lo que debe tener mucho cuidado Perú es cuando retrocede para comenzar las jugadas de ataque. El Brasil de Tite, por lo general, juega con un 1-4-3-3 donde la figura del PSG está ubicado por un extremo. Pero eso es solo para la foto inicial porque ahora ha tomado un mayor protagonismo.

Neymar es la primera vía de referencia para organizar la jugada. Mucho más centrado en el campo. Desde ahí organiza y lanza excelentes pases para los extremos, delantero o hasta él mismo crea paredes para llegar con mucha velocidad al área rival. Y es que el Brasil de Tite tiene los jugadores indicados para que ‘Ney’ pueda sacar su mejor versión.

PRESIÓN Y CONTRAATAQUE

Neymar no es solo un jugador que ataca, con Tite realiza un trabajo más solidario en defensa. Además, una de las primeras indicaciones cuando Brasil no tiene el balón es que el delantero salga a presionar. Esto algo que no lo hace nada mal ya que en varias oportunidades ha generado jugadas de peligro robando balones en la salida de su rival.

Esto, sin duda, será algo que Ricardo Gareca tendrá que tomar en cuenta porque Perú es un equipo al que le gusta salir jugando. Brasil manda a sus tres delanteros a tapar esas salidas con Neymar a la cabeza. Sobre todo, los primeros minutos donde le ponen más intensidad al juego.

En los contraataques, Neymar también es vital. No solo por su velocidad y explosiva reacción por las bandas o por el medio. También por las jugadas que realiza con los laterales, aprovechando las proyecciones que realizan. También el juego asociado por sus compañeros de ataque. Se mueven de tal manera que las transiciones en ofensiva se vuelven impresionantes.

Para cerrar las virtudes de Neymar, habría que tener mucho cuidado con sus remates. Que pueden ser potentes y bien colocados. El brasileño al mínimo espacio saca un buen tiro directo a gol. Sus penales parecen ser una anotación fija. Pedro Gallese y Perú tienen que tomar nota de todo esto. Brasil saldrá a hacer respetar su casa desde el primer minuto.

En la era Ricardo Gareca, Neymar ha enfrentado a Perú cuatro veces en duelos oficiales (Copa América o Eliminatorias). Todas las veces que el brasileño estuvo en el campo, nuca perdió ante la selección peruana. Su única derrota fue en un amistoso en el 2019 donde ingresó a los 63 minutos.

