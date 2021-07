Figuró en el póster del “Scratch” campeón del mundo Corea y Japón 2002, alzó la copa del título junto a monstruos como el “Fenómeno” Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Kaká, compartió roles en la zaga del once de Luiz Felipe Scolari con Cafú, el capitán, Roque Júnior y Roberto Carlos, aquel equipo de ensueño que regaló fantasía dentro del campo al ritmo de samba. Nos referimos a Lúcio, el defensa campeón con Bayern Múnich en Alemania, con Inter de Milán en Italia, y ex compañero de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, en Los Bávaros, quien charló con EL COMERCIO, en la previa del Perú vs. Brasil por la semifinal de final en la Copa América 2021.

El ex capitán de Brasil en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, destacó el juego de la selección peruana de fútbol, el desempeño de Christian Cueva, consideró al “Bombardero” y al “Depredador” como los mejores atacantes peruanos que enfrentó y reveló la clave que tuvo Brasil para ser campeona del mundo.

–Perú y Brasil se vuelven haber las caras, ahora en semifinales…

Será una competición buena por jugar. Cada selección representará a su país con la idea de ganar, es muy grande, así que será un juego difícil con Perú. Brasil está con ritmo y confianza.

–La Blanquirroja ha venido de menos a más. ¿Cómo evalúa el encuentro?

Perú tiene un juego complicado , y sin duda, traerá dificultad a Brasil. Ahora está jugando sin Paolo Guerrero, un gran jugador, un referente del fútbol peruano, pero ha venido sacando buenos resultados.

–¿Brasil juega al ritmo de Neymar?

Cada temporada que pasa, la experiencia de él, su habilidad y fuerza es importante para la selección. Él sabe que es un atacante con mucho gol, muy rápido, y sin duda, tenemos la esperanza que continuará siendo un jugador muy importante para la selección.

–Ha tenido oportunidad de ver jugar a Gianluca Lapadula que juega en Benevento de Italia, Christian Cueva en Arabia, pero que también jugó en Brasil…

A Christian Cueva sí, pues es un futbolista que jugó en Brasil, en Sao Paulo, sin duda que es un gran jugador. Cuando estaba en el fútbol y enfrentaba a Perú, siempre tenían grandes atacantes, con grandes referencias.

–Hubo mucha polémica y críticas por la realización de la Copa América en Brasil por la pandemia.

Todos tenemos la certeza de que se iba a realizar una competencia en pleno coronavirus, pero el jugar o no una Copa América en Brasil, prefiero no opinar cuando se trata no solo de fútbol. Todos las personas estamos pasando por el coronavirus mundialmente, no solo en Brasil, pero fue avalada la competencia. Se está obedeciendo todos los protocolos, los cuidados, la preparación ha sido bueno, no hay problemas.

–Cuando jugaba en Bayern Múnich, 2009, enfrentó al central peruano, Carlos Zambrano, quien apareció en Schalke 04, hoy no está en la selección; sin embargo, es cuestionado por su juego fuerte sin medir su ímpetu. Confesó que Ud. es su ídolo. ¿Qué consejos le daría?

Cuando se trata de ser un defensor, tiene que tener mucha disciplina para el juego. Debe saber manejar sus impulsos. Está jugando ahora en Argentina, en un fútbol que es muy intenso.

–¿Qué recuerdos con Claudio Pizarro, quien hoy está de Embajador en Bayern Múnich?

Estuvimos muchos años en Bayern, en la Bundesliga, fue un jugador fantástico, merece mucho en el puesto que está representando al Bayern.

–¿Es el jugador peruano más representativo que enfrentó con Brasil?

Sí, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Jugué con ellos, eran delantero muy difíciles. Jugaron en los mejores clubes de Europa, grandes compañeros. Para mí son los mejores de Perú.

–Pizarro lo ganó todo a nivel de clubes, pero le faltó jugar un Mundial…

Claudio tuvo una carrera brillante, ganó muchos títulos en Bayern, sin duda es un referente para el fútbol peruano en Alemania. Es delicado analizar la estrategia que tuvo el entrenador en el Mundial (Rusia 2018). En mi opinión, por la experiencia que tiene, por lo que jugó, por la importante para el grupo, hubiese estado en el Mundial, pero los que deciden son los entrenadores.

–La selección de Brasil campeón del Mundial Corea del Sur y Japón 2002 tenía jugadores como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Denilson, Cafú, Kaká. ¿Cómo era la interna?

Fuimos una selección privilegiada que tenía grandes nombres, jugadores y un grupo, todos en forma, todos determinantes. Aquella selección no tenía egos, todos se esforzaron por un propósito que era la Copa del Mundo. Teníamos un grupo de jugadores muy difícil para el entrenador, pero coordinamos la disciplina, la dedicación, para hacer grande a Brasil con mucho fútbol. Trabajamos en la forma correcta que nos llevó al título mundial.

–¿Cómo se manejó la disciplina?

Había momento para todo. Momento para divertir, momento para entrenar, momento para jugar. Separamos todo eso. Era un grupo alegre, pero también con mucha seriedad cuando entraba al campo, ya que representar a la selección es muy grande. Los que estábamos en la selección, sabíamos que había un grupo muy unido, no solo en los 90 minutos de juego.

No solo jugaron con nombres, sino con seriedad, disciplina, todos fueron grandes triunfadores. Representaron bien a la selección.

–Buffón, su ex compañero en Juventus, sigue jugando al fútbol a los 43 años…

Es un profesional muy espectacular. La posición de golero ayuda a seguir jugando al fútbol, pero es de admirar su carrera. Es un jugador muy disciplinado dentro y fuera del campo. Es un mérito que siga jugando, me da mucha alegría.

