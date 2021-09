Baja sensible en la selección de Brasil. Marquinhos fue desconvocado y no podrá estar disponible para el choque de este jueves ante Perú (7:30 p.m. (hora peruana), en el Arena Pernambuco. El multifuncional futbolista, dicho esto, no formará parte de la delegación que viajará a Recife.

“El defensa Marquinhos no participará en el entrenamiento de este martes (7) en el CT Joaquim Grava, en São Paulo, ni continuará el viaje con la delegación a Recife), lugar del próximo juego de la selección brasileña”, dice parte del comunicado difundido por la Confederación Brasileña de Fútbol.

La medida adoptada por el ente brasileño se dio luego de que no obtenga garantías de parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA para la inclusión de Marquinhos en el duelo contra la ‘Blanquirroja’, por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto, después del contacto inicial que se tuvo el lunes.

Recordemos que Marquinhos recibió una tarjeta amarilla ante Chile, llegando a dos en la competencia, y quedó suspendido para el cotejo frente a Argentina. Como ese enfrentamiento fue interrumpido a poco de haber iniciado, en Brasil existía la duda de si podrían utilizarlo.

Ya sin el jugador que milita en el PSG, el conjunto comandado por Tite, que tiene a su disposición a los defensores Eder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda y Leo Ortiz, continuará sus trabajos por la tarde y, ya en horas de la noche, el grupo se trasladará a Recife.

Brasil es el líder de las Eliminatorias, con veintiún puntos, producto de siete victorias. Por su parte, Perú marcha en el séptimo casillero, con ocho unidades.