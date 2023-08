El entrenador de Al-Hilal, Jorge Jesús, señaló a la prensa que Neymar padece una “pequeña lesión” y su tiempo de recuperación es una incógnita, lo que podría significar su ausencia con Brasil en el inicio de las Eliminatorias 2026 frente a Bolivia y Perú.

Si bien el futbolista se encuentra en la lista de convocados de la ‘Canarinha’ para la fecha FIFA de setiembre, el técnico luso dijo que el astro regresaría a los terrenos de juego en dos meses aproximadamente.

“Neymar puede hacer cualquier cosa con Al-Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales”, declaró.

“Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar”, agregó Jorge Jesús.

Asimismo, el portugués indicó que el seleccionador de Brasil no tuvo que haber convocado a Neymar debido a que no está en condiciones de jugar.

“Ya que estamos hablando de Neymar, no sé por qué está en la plantilla de la Selección de Brasil. El jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar, y mucho menos jugar. Pero sé que estás en la llamada. Sé que este es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿cómo puede (jugar)?”, apuntó.

La ‘Canarinha’ se enfrentará a Bolivia (7 de setiembre) y Perú (12 de setiembre) por la primera y segunda fecha, respectivamente, de las Eliminatorias 2026.