Estadio Maracaná, 7 de julio del 2019. La cara de frustración de la selección peruana hablaba por sí sola: Paolo Guerrero cabizbajo, Advíncula se lamentaba con lágrimas en los ojos y los hinchas no paraban de llorar despidiendo a los muchachos de Ricardo Gareca entre aplausos. El sueño de la tercera Copa América para Perú se fue en 90 minutos. Brasil había ganado con un sufrido 3-1

A menos de un mes para cumplirse dos años de aquella final de Copa América, Perú y Brasil vuelven a verse las caras en este mismo torneo y mismo país. Otra vez por la fase de grupos donde, si repasamos la última edición de esta competencia, la selección peruana terminó goleada por 5-0. Un resultado que marcó un antes y un después para la blanquirroja,que desde aquella caída mejoró muchísimo hasta llegar a la final.

Para esta edición de la Copa América 2021, Ricardo Gareca ha cambiado un poco el plantel de la selección peruana. Sucede lo mismo en el combinado brasileño. En esta nota te contamos quienes continúan de aquella final continental del 2019. Es más, algunos podrían arrancar este jueves en el Estadio Nilton Santos, Río de Janeiro.

¿Quiénes siguen en Brasil?

Aquella tarde, Tite mandó este equipo para enfrentar a la selección peruana. Sabía que era un partido muy importante para la blanquirroja y buscó el mejor once para frenar todos sus circuitos. Dejó su clásico 4-3-3 para pasar a jugar con un solo punta. Todo para que Perú no se vaya encima.

Brasil salió con este once Alisson en el arco, Thiago Silva, Alex Sandro, Marquinhos, Dani Alves en defensa; Philippe Coutinho, Casemiro, Arthur, Éverton, Gabriel Jesus en la volante; y Roberto Firmino como único delantero. En la parte complementaria entraron Richarlison, Éder Militão y Allan.

Los jugadores de Brasil posan para las fotos antes del partido final del torneo de fútbol Copa América contra Perú en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 7 de julio de 2019 (Foto de Luis ACOSTA / AFP).

En ese partido Brasil no contó con su máxima figura, Neymar. El astro brasileño no pudo jugar la Copa América debido a la una lesión en el tobillo derecho que sufrió en la previa de este torneo. Para esta edición, Tite sí podrá contar con el habilidoso atacante quien, de ver haber inconvenientes de última hora, será titular.

Del equipo titular de esa final, hay jugadores que están presenten en esta edición de la Copa América 2021 como Alisson, Thiago Silva, Alex Sandro, Marquinhos, Casemiro, Éverton, Gabriel Jesus y Roberto Firmino. También continúa Tite bajo la dirección de la selección brasileña.

De los suplentes de la final también siguen Richarlison, Éder Militão, Ederson Moraes y Lucas Paquetá. El resto de jugadores que están dentro del plantel y que tienen la posibilidad de enfrentar a Perú son caras nuevas como Gabriel Barbosa, Renan Lodi, Fred y Danilo.

Neymar fue la gran ausencia de Brasil en la final de la Copa América 2019. Ahora estará presente. (Foto: EFE)

Lucas Paquetá usó la '10' en el Superclásico ante Argentina. (Getty)

¿Quiénes siguen en Perú?

Perú, A diferencia de Brasil, no tiene un universo grande de jugadores. Son pocos los futbolistas peruanos que destacan en las ligas top del mundo. Además, no exporta mucho al extranjero. Ricardo Gareca tiene una tarea complicada porque, si desea renovar su plantel, tiene que hacerlo poco a poco porque no tiene de donde elegir.

La Copa América ha servido para Ricardo Gareca comience a agrandar el universo de jugadores. Este torneo les brinda a los futbolistas mayor competencia que cualquier partido amistoso. También para que comiencen a convivir con el plantel y conocer más a sus compañeros.

En la final de la Copa América 2019, la selección peruana alineó de la siguiente manera: Pedro Gallese en el arco; Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Miguel Trauco y Luis Abram en defensa; Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo, Renato Tapia, Edison Flores en la volante; Paolo Guerrero como único delantero. En el segundo tiempo ingresaron Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Christofer Gonzales.

El equipo que llegó a la final de la Copa América 2019. (Foto: AFP).

El mal arranque de las Eliminatorias a Qatar 2022 y algunas lesiones, han obligado que varios jugadores que ganaron la medalla de plata de aquella Copa América no estén en esta nueva edición. Es más, la selección peruana no contará con Paolo Guerrero, máxima figura y capitán de la blanquirroja.

Los jugadores que continúan de aquella final son Pedro Gallese, Miguel Trauco, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo y Renato Tapia. De los suplentes, continúan Aldo Corzo, Miguel Araujo, Alexander Callens y Anderson Santamaría. El resto del equipo son jugadores nuevos.

Luis Advíncula no fue tomado en cuenta para la Copa América 2021. El lateral estuvo en la final del 2019. (Foto: AP)

Ricardo Gareca convocó a 26 jugadores para la Copa América con varias sorpresas. El plantel peruano está conformado con 13 futbolistas que por primera vez jugarán este torneo continental. Ellos son José Carvallo, Renzo Garcés, Jhilmar Lora, Alexis Arias, Raziel García, Luis Iberico, Alex Valera, Marcos López, Martín Távara, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula.

A pesar de las ausencias, la selección peruana buscará dar la sorpresa en la Copa América. Este torneo le cae muy bien a la blanquirroja. Desde la edición de Bolivia 1997, el combinado nacional ha clasificado a la siguiente fase del torneo.

Los jugadores convocados para disputar la Copa América 2021. (Foto: AFP).

