Las Eliminatorias sudamericanas jamás dejan de sorprender. Son reñidas, apasionantes, atractivas, pero a veces también pueden llegar a ser insólitas e irregulares. Nunca antes fue tan desigual como las que se disputan ahora rumbo a Qatar 2022. Se han jugado solo ocho jornadas, pero ya pasó de todo. Y, seguramente, todavía habrá más capítulos.

La fecha triple de septiembre llegará a fin este jueves, no sin antes presenciar el Brasil vs. Perú. De hecho, este duelo ya se ha prestado para mucha polémica luego de que se haya suspendido el anterior partido de la ‘Canarinha’ ante Argentina.

En ese sentido, el ‘Scratch’ llegará más descansado que la ‘Blanquirroja’ para el duelo en la ciudad de Recife. Pero no solo eso tiene a su favor. La bochornosa suspensión del partido contra Argentina también le beneficia en otros factores.

En el clásico sudamericano, donde se espera que se repartan muchas tarjetas, no pasó nada de eso, ya que tan solo duró cinco minutos. La ‘Canarinha’ pudo haber perdido a jugadores claves como Neymar, Éder Militão, Gerson Santos y Bruno Guimarães , que estaban en capilla, para el partido contra Perú.

Lo mismo pasa con Argentina. La ‘Albiceleste’ tenía a De Paul, Lautaro Martínez, Marcos Acuña, en peligro de suspensión para la siguiente fecha . Pero los podrá utilizar a todos tranquilamente para el duelo ante Bolivia.

Esto ha transcurrido durante la presente semana, pero en fechas anteriores también sucedieron diferentes acontecimientos que alimentaron unas Eliminatorias muy irregulares, ya sea por diversas restricciones o por el mismo calendario complicado en el fútbol.

La afición ha regresado, después de varios meses, para la fecha triple de Eliminatorias, aunque en cantidades desiguales por cada país. Algunas selecciones disfrutan mayor aforo que otros, debido a las mismas restricciones y el protocolo que aprueba el gobierno .

Este factor también influye en el desarrollo del partido. El apoyo del público es muy importante cuando se juega en condición de local. En ese sentido, las selecciones más favorecidas han sido las de Colombia y Bolivia con un 50% del aforo total de sus respectivos estadios.

La selección peruana jugó sus dos partidos de local con el 20% del aforo, Uruguay lo hizo con más del 35%, Ecuador y Venezuela con el 30%, Chile con el 25%, y Paraguay con el 20%. Por su parte, Argentina recién abrirá sus puertas este jueves con el 30% y Brasil será el perjudicado tras solo permitirse 100 invitados.

Restricciones de ligas

En septiembre del 2020, se conoció la decisión de la Major League Soccer (MLS) de no ceder a los jugadores que jueguen en su liga para las Eliminatorias sudamericanas . Varias selecciones se vieron perjudicadas por esa decisión; sin embargo, se dio marcha atrás en algunos casos y todo fluyó con supuesta normalidad.

No obstante, la selección peruana sí se vio afectada. En aquel entonces, Alexander Callens, Yordy Reyna y Edison Flores no lograron sumarse a la ‘Blanquirroja’ luego de que sus clubes de la MLS rechacen el pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que vengan al país.

Este escenario se ha vuelto a repetir, pero ahora con la Premier League como protagonista. Brasil fue el combinado más afectado por el fallo de la liga inglesa y tuvo que prescindir de nueve futbolistas en su convocatoria para afrontar la fecha triple.

Sin embargo, Argentina no tuvo los mismos problemas que el ‘Scratch’. Sus cuatro jugadores de la Premier League: Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, de Aston Villa, y Cristian Romero y Giovani Lo Celso, del Tottenham, se unieron a la ‘Albiceleste’ pese a la restricción de la Premier. Aunque esto finalmente desencadenó el escándalo en Sao Paulo con la suspensión del partido ante Brasil.

Sanciones desiguales

Muchos recordarán el partido que se jugó entre Perú y Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias. El equipo dirigido por Ricardo Gareca hizo una gran actuación y comenzó ganando, pero el polémico arbitraje sentenció su derrota por 4-2 en Lima.

Desde entonces, mucho se habló del accionar de Julio Bascuñán, que cobró dos penales a favor de Brasil y expulsó a Carlos Zambrano. Luego, los audios del VAR no dejaron tranquilos a los aficionados peruanos, todo lo contrario. Por ello, se esperaba una posible sanción de la Conmebol al árbitro chileno.

Sin embargo, Bascuñán no fue castigado por el ente sudamericano . Incluso, el juez chileno tuvo la garantía de seguir arbitrando encuentros importantes, especialmente a nivel de clubes en la Copa Libertadores o Sudamericana.

Esta historia es distinta a lo que pasó con Nicolás Gallo (VAR) y Miguel Roldán (asistente de línea). Los árbitros colombianos le anularon un gol legítimo a Uruguay en el partido ante Paraguay por un supuesto fuera de lugar.

Tras ello, Conmebol publicó un comunicado en el que informó la sanción a los dos árbitros tras incurrir en un “errores graves”. Así, los jueces colombianos fueron suspendidos de sus funciones por tiempo indefinido.

Calendario apretado

La pandemia del COVID-19 ha afectado en demasía al calendario futbolístico, especialmente en Sudamérica. De hecho, la fecha doble que se iba a disputar en marzo se tuvo que suspender por las diferentes restricciones sanitarias.

El motivo de la suspensión es que los clubes europeos no estaban dispuestos a liberar a sus futbolistas para la jornada FIFA en el continente sudamericano, ya que al retornar a Europa debían cumplir obligatoriamente con una cuarentena.

En ese sentido, la Conmebol vio más apretado su calendario para la reprogramación de esos partidos y apostó por una fecha triple en este mes de septiembre, lo cual a algunas selecciones les ha favorecido, como a otras no.

Por ejemplo, la selección peruana debía medirse ante Bolivia y Venezuela en marzo. Ahora tuvo que enfrentarse a Uruguay, la ‘Vinotinto’ y este jueves chocará contra Brasil, lo cual no agradó en un inicio a Ricardo Gareca.

“Han sucedido tantos cambios… tengo que enfrentar nuevamente a Brasil. Antes de que termine la primera ronda, termino enfrentando dos veces a Brasil. Algo medio inédito, por lo menos en caso nuestro. Lo tengo que tomar con calma”, dijo el ‘Tigre’ en su momento.

“Me tengo que acomodar a estas improvisaciones a último momento que, supongo, están más que nada vinculadas a la pandemia. Lo tengo que tomar con calma pero por sobre toda las cosas preparado para lo que se presente. No me gusta hacer mala sangre por cosas que no puedo cambiar”, agregó.

