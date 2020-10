Renato Tapia terminó con mucha incertidumbre después de la labor de Julio Bascuñán, el juez asignado para dirigir el Perú vs. Brasil. El mediocampista de la selección tuvo muchas dudas con respecto a las decisiones del réferi en acciones puntuales y decisivas en el compromiso de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

“Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR y en las de ellos no. Le rompen la ceja a Trauco y dice que es una jugada fortuita. No entiendo su criterio, en qué regla se basa. Me caigo con Zambrano y dice que los dos tenemos que salir, no sé si sabrá la regla, pero cuando hay dos jugadores del mismo equipo caídos en el campo, no tienen que salir, pero nos dijo que los hagamos”, declaró en Movistar Deportes.

Tapia también comentó sobre la acción que terminó favorable para la ‘Canarinha’. “Yo veo que la pelota viene hacia adelante. Zambrano pone el cuerpo y Neymar cae por inercia, se lo lleva de encuentro. El árbitro estaba a dos metros y cobra penal. No entiendo cuál es su interpretación, su criterio para cobrar penal”, explicó.

A pesar de la derrota por 4-2, el jugador de la selección peruana destacó la mejorar entre un duelo y otro en las Eliminatorias. “Planteamos muy bien el partido: salimos a proponer y jugar como siempre lo hacemos. Totalmente distinto al partido ante Paraguay, creo que el primer tiempo lo hicimos muy bien, nos enfrentamos a un equipo muy bueno, nos adelantamos y por consecuencia del partido nos empatan”, manifestó.

“Pero hay cosas que dejan mucho que desear. No de parte del equipo, pero creo el trabajo de la semana y cuando llega el partido, que nos quiten este triunfo por momentos, el empate duele por toda la entrega que ofreció el equipo”, agregó Tapia, autor del segundo tanto de la Blanquirroja.

Finalmente, el volante realizó un balance general de la jornada doble. “Hemos trabajado duro, nos estamos afianzando, nos hemos encontrado después de un año. Cuesta volver a encontrarnos con otro estado físico, con la pandemia, con la cuarentena. Pero creo que se valora el trabajo, la entrega, independientemente del resultado. Me quedo con eso y a mejorar que sé que en casa nos haremos fuertes y afuera también”, concluyó.