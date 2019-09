Perú vs. Brasil: Ricardo Gareca destacó la intensidad en la marca, el orden y el gol de pelota parada

Ricardo Gareca, ténico de la selección peruana, realizó un balance de lo que fue la reaparición de la bicolor tras la Copa América en Estados Unidos, donde el cuadro nacional perdió ante Ecuador y venció a Brasil por la fecha FIFA de septiembre.

El análisis del técnico argentino se produjo en conferencia de prensa desde el Memorial Coliseum de Los Ángeles, luego del choque ante la Canarinha, que resultó 1-0 a favor de la Blanquirroja con gol de Luis Abram.

VER Perú vs. Brasil EN VIVO: Abram marcó el 1-0 con este oportuno cabezazo en Los Ángeles | VIDEO. (Video: Movistar Deportes / Foto: Captura de pantalla)

Para el 'Tigre' el triunfo se basó en tres puntos fundamentales: la intensidad, el orden táctico y sobre todo el hecho de haber anotado un gol de pelota parada. "Lo importante es haberlo hecho después de tanto tiempo. La pelota parada es un factor importante cuando el partido está cerrado y para nosotros ha sido muy bueno haber anotado por esa vía", dijo.

"No sé -agregó el entrenador de la selección peruana- si es que merecimos ganar. Me gustó Perú en todo el partido, pero tuvimos inconvenientes que es difícil no tenerlos ante una selección como Brasil que siempre te va a generar peligro de gol. Lo importante es que hemos demostrado que somos capaces de revertir cualquier situación".

Perú y Brasil reeditaron la última final de la Copa América, en la que el equipo de Tite se impuso 3-1 y conquistó el título continental.