La selección peruana Sub 20 afronta un nuevo desafío ante Brasil este lunes 16 de noviembre, en un encuentro de preparación rumbo al Sudamericano Sub 20 del próximo año. El equipo dirigido por Thiago Kosloski buscará recuperarse después de la derrota por 2-0 sufrida el último viernes 13 de noviembre frente al mismo rival y en el mismo escenario. El segundo amistoso se disputará en el Estadio Olímpico de Pará (Mangueirão), en Belém. ¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil Sub 20 y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming? Revisa los detalles de este compromiso.

Perú vs. Brasil Sub 20 EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido amistoso desde el Estadio Olímpico de Pará.

¿A qué hora juega Perú vs. Brasil Sub 20 hoy?

El encuentro se disputará este lunes 16 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico de Pará (Mangueirão), ubicado en Belém, Brasil. El compromiso comenzará a las 6:00 p.m. (hora peruana).

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Brasil: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Paraguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Perú vs. Brasil Sub 20 EN VIVO?

Los hinchas de la selección peruana podrán seguir el segundo amistoso frente a Brasil a través de la señal de Bicolor+ Premium, plataforma que transmitirá el compromiso.

Perú: Bicolor+ Premium.

¿Dónde ver Perú vs. Brasil Sub 20 ONLINE por streaming?

El encuentro entre Perú y Brasil Sub 20 podrá seguirse EN VIVO por Bicolor+ Premium. Los aficionados también podrán mantenerse informados sobre el desarrollo del partido, las incidencias y las novedades de la selección nacional a través de la página web del Diario El Comercio.

Horario, TV y dónde ver en vivo Perú vs. Brasil Sub 20

Fecha: Lunes 16 de noviembre de 2026.

Lunes 16 de noviembre de 2026. Partido: Perú vs. Brasil Sub 20.

Perú vs. Brasil Sub 20. Hora: 6:00 p.m. (hora peruana).

6:00 p.m. (hora peruana). Canal de TV: Bicolor+ Premium.

Bicolor+ Premium. Streaming: Bicolor+ Premium.

Bicolor+ Premium. Estadio: Olímpico de Pará (Mangueirão), Belém, Brasil.

Olímpico de Pará (Mangueirão), Belém, Brasil. Competencia: Partido amistoso de preparación para el Sudamericano Sub 20 2027.

¿Cómo llegan Perú y Brasil Sub 20?

La selección peruana buscará cambiar la imagen que dejó en el primer enfrentamiento de esta doble jornada de amistosos. El viernes 13 de noviembre, la ‘Bicolor’, dirigida por Thiago Kosloski, cayó por 2-0 ante Brasil en el Estadio Olímpico de Pará. Ahora tendrá una nueva oportunidad para medirse con el equipo anfitrión y ajustar detalles de cara al próximo Sudamericano Sub 20.