Perú vs. Brasil: Yoshimar Yotún recordó victoria ante 'Canarinha' en Copa América Centenario | VIDEO

Yoshimar Yotún, jugador de la selección peruana, se perfila como titular para el duelo de este sábado contra Brasil, en el Arena Corinthians de Sao Paulo, y en conferencia de prensa no pudo evitar recordar lo que sucedió en la Copa América Centenario 2016.

En aquel partido, Yotún ingresó en el inicio del segundo tiempo y fue testigo del gol con la mano que anotó Raúl Ruidíaz para decretar la victoria peruana y la eliminación de Brasil. Tras el encuentro, Dunga se marchó de la 'Canarinha' y poco después inició la era Tite.

"Recuerdo el partido con Brasil en el que me tocó entrar. Creo que fue un duelo bastante bueno. A raíz de eso es que yo comienzo a tener mayor oportunidad en el equipo. Espero que el partido termine como en Estados Unidos", expresó 'Yoshi', esbozando una sonrisa.

En otro momento, Yotún dio noticias alentadoras sobre la lesión de Carlos Zambrano, quien es duda, no solo para el duelo ante Brasil, sino para lo que resta de la Copa América.

"Carlos sintió una molestia en el abductor y por lo que he visto ya está mucho mejor. El entrenador no da el once hasta la charla y nosotros no sabemos quienes van a iniciar, pero lo he visto bastante bien a Zambrano y espero que los médicos puedan darle el alta para que pueda jugar porque es un elemento muy importante para la selección", señaló.

El Perú vs. Brasil está programado parea este sábado 22 de junio, desde las 2:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo. El duelo corresponde a la tercera jornada del grupo A de la Copa América.