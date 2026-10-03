Por Joao Muñoz Tineo

Perú vs. Canadá EN VIVO

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Canadá entona su himno nacional.

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Suena el himno nacional de Perú.

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Los jugadores salen al terreno de juego.

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El partido está retrasado, las acciones iniciarán a la 1:10 PM (hora peruana).

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Los jugadores quedaron listos para salir al terreno de juego.

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Por otro lado, Canadá llega de superar a Chile en un amistoso FIFA.

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Perú llega de empatar 1-1 con México.

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Los jugadores calientan dentro del terreno de juego.

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Alineación de Canadá: Goodman, Chukwu, Priso, De Fougerolles, Sigur, Saliba, Eustaquio, Millar, Shaffelburg, Jebbison y David.

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Alineación de Perú: Romero, López, Araujo, Barco, Sonne, Cartagena, Yotún, Vélez, Soyer, Mora y Valera.

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¿Dónde ver Perú vs. Canadá ONLINE por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Canadá por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Movistar TV App y América TV GO.

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¿En qué canales TV transmiten Perú vs. Canadá EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. 

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¿A qué hora juega Perú vs. Canadá HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Canadá por amistoso FIFA empieza a la 1:00 PM de Perú y 2:00 PM de México este sábado 3 de octubre del 2026 en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal.

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La ‘Bicolor’ llega de empatar 1-1 ante México, dejando buenas sensaciones, a comparación del partido que disputó ante Estados Unidos.

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La selección peruana vista a Canadá este sábado 3 de octubre del 2026 por partido amistoso internacional en el Stade Saputo de la ciudad de Montreal, Canadá. 

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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido amistoso entre Perú y Canadá desde Montreal.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.