A pocas horas de que Perú juegue ante Canadá en Kansas City por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América, cada vez hay más convencimiento de que si hay un rival a vencer, ese es el equipo norteamericano. Para no sacar la calculadora y jugar con las matemáticas, un triunfo contra los canadienses allana el camino hacia los cuartos de final del torneo de selecciones.

El Comercio conversó con Jampool Cuadros, Pablo Ocaña, Jesús Arias y Jason Sánchez, cuatro periodistas peruanos que, desde Estados Unidos, siguen día a día el camino de la ‘blanquirroja’ en este certamen y que, tras un partido sin goles ante Chile, ya tienen una idea de cuál podría ser el destino de la selección a partir de su desempeño futbolístico.

La Bicolor realizó su último entrenamiento en Kansas y quedó lista para jugar contra Canadá. (Foto: Composición/Selección Peruana).

Jampool Cuadros (América Televisión):

“El resultado de su debut ante Chile ha sido clave y positivo para seguir creyendo en la clasificación en la medida de que es esta Copa América marca un proceso nuevo para Perú y robarle un punto a ese rival considerando el fixture que se le venía, fue valioso. Tras ese primer paso, el partido clave creo que será ante Canadá. De ganar, considero Perú mete pie y medio en la clasificación a la siguiente fase. Veo a una selección peruana en crecimiento y ese es el principal colchón y fortaleza de este grupo, además de la unión y la creencia en un técnico como Jorge Fossati que los ha motivado y los está compactando. Eso se ve en el día a día”.

Perú vs Chile: Resumen, mejores jugadas, declaraciones La Selección Peruana empató 0 - 0 contra sus similares de Chile en su debut por la Copa América 2024. Mira el resumen, las mejores jugadas y declaraciones de los protagonistas de los dirigidos de Jorge Fossati y Ricardo Gareca. (Video: TV Perú)

Pablo Ocaña (Latina Deportes):

“Creo que a la selección peruana le puede ir bien en esta Copa América. Tras el partido de Chile nos quedó la sensación de que se corrigieron algunos detalles, que hemos mejorado mucho desde el aspecto defensivo y, a partir de ahí, tratar de hacerle daño al rival. Sí hay una deuda pendiente y es ser más contundente, finalizar las situaciones y decidir mejor en los últimos metros del campo. Canadá es un rival muy físico, puede hacer que Perú entre más a la fricción y no tanto a un partido jugado. Pero la selección ha demostrado que, partiendo desde el orden táctico, puede competir y complicar a cualquier rival”.

Jason Sánchez (ATV): ”Creo que los futbolistas van entendiendo partido a partido la idea de Jorge Fossati. Lo más destacable y evidente es la solidez defensiva. Creo que el partido contra Canadá va a marcar el destino de la selección en esta Copa América y todo dependerá de que haga una tarea que, hasta ahora, no ha cumplido: ser efectivo. Hasta el momento hemos tenido pocas jugadas claras de elaboración y, cuando se ha tenido, no se ha aprovechado. Si no mejora eso, va a ser muy complicado que entre a la segunda etapa. Canadá es la prueba de fuego”.

Jesús Arias (RPP Noticias): “Para poder luchar por una clasificación hay que hacer un partido contra Canadá e intentar superarlo. Es un equipo físicamente muy fuerte y más importante que Chile pero futbolísticamente creo que Perú puede encontrar argumentos para dañarlo; sin embargo, estos mismos no han sido presentados de manera sostenida. Si bien defensivamente nos hemos mostrado bien, en la ofensiva no hay un buen funcionamiento plasmado en la cancha. Eso nos hace falta para poder buscar ganarle a Canadá y con eso meternos en la próxima fase. Yo creo que sí se puede, que podemos encontrar la cuota ofensiva que nos hizo falta contra Chile. Defensivamente, Canadá presenta su principal debilidad y a partir de eso podemos sacar adelante el partido”.

Perú vs. Canadá, la previa

El encuentro entre ambas selecciones se disputará en el Children Mercy Park de Kansas City a partir de las 5:00 pm. Dicho recinto deportivo es el estadio de Sporting Kansas, equipo que disputa la Conferencia Oeste de la Major League Soccer de Estados Unidos, y cuenta con una capacidad de 18,500 personas, aproximadamente. En tanto al clima, se pronostica que el partido se juegue en condiciones bastante calurosas, pues si bien no llegará a los 38 grados del último lunes, sí bordeará los 35 y 36.

Al respecto, cabe destacar que el Children Mercy Park no es uno de los estadios climatizados que participan de la Copa América; es decir, no presenta aire acondicionado que pueda asolapar las altas temperaturas. Por tanto, se ha establecido que haya minuto de hidratación. Por su parte, Jorge Fossati ya tiene el once confirmado y, más allá de la baja por lesión de Luis Advíncula, no piensa en hacer mayores cambios de lo que presentó ante Chile en Dallas. Es decir, Perú partiría con Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Polo, Cartagena, Peña, Quispe, López, Flores y Lapadula.