La selección peruana enfrentará a su similar de Chile el próximo 10 de octubre en un amistoso válido por la fecha FIFA, desde el Estadio Bicentenario de La Florida (Chile).
El horario estipulado para el amistoso internacional son las 18:00 horas peruanas, y 20:00 de Chile. Y marcará el debut de Manuel Barreto al mando del ‘equipo de todos’.
Cabe resaltar que este duelo es previo a la gira internacional en Rusia durante la fecha FIFA de noviembre de 2025.
En esa gira, ‘La Bicolor’ enfrentará a Rusia y Chile, el 12 y 18 de noviembre respectivamente.
Este viaje marcará el regreso del equipo nacional a suelo ruso, escenario de su participación en el Mundial de 2018. Los encuentros servirán como preparación y evaluación para el cuerpo técnico, en busca de consolidar el rendimiento de cara a futuros compromisos oficiales.
