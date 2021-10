Conforme a los criterios de Saber más

Por lo aires, de un cabezazo, Andrés Mendoza le marcó a la selección chilena. Abrazó a todo el Perú a través de un triunfo en el clásico del Pacífico, en el viejo estadio Nacional, de Lima, por 3-1, por las Eliminatorias al Mundial Corea & Japón 2002. El ‘18′ del ‘equipo de todos’ anotó el segundo, en la noche que también marcaron Flavio Maestri y Claudio Pizarro.

“Lo celebré para Magaly (Medina), salió bonito”, recordó entre risas. En Santiago, en el ‘Julio Martínez Prádanos’, ilusionó a todos los peruanos con el parcial empate con un zurdazo, pero se desdibujó con la derrota 2-1, por las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006. “El gol de remate cruzado, lástima que no se ganó, pero uno sentía la camiseta, más contra Chile, en un clásico. Todos queríamos jugar, nadie quería estar en banca”, comentó.

Sus goles quedaron en la historia, en la estadística, es distinta, pero admite que, los partidos ante ‘La Roja’, siempre serán especiales. “Me da ganas de volver a jugar, pero ya no es mi momento. Eso sí, estoy seguro que ganarán”, es la fe del ‘Cristo Moreno’, que esperanza al chinchano y que espera que Jefferson Farfán ingrese en la segunda etapa del decisivo duelo contra los chilenos.

—¿Hay una preparación especial al jugar el clásico del Pacífico?

Los Perú-Chile, clásicos, siempre serán de candela. Uno juega bien concentrado, enchufado. Se tiene que ganar sí o sí. Los dos van a salir a matar, pero estamos en casa, y hay que ganar. Son los partidos donde uno demuestra lo que sabe, su estilo de juego, picardía. Los jugadores que están, ya han pasado por eso, han jugado varias veces con Chile, todo partido es distinto, pero Perú tiene con qué ganar, dependen de ellos mismos.

—¿Por qué le dedicaste tu gol ante Chile, en las Eliminatorias Corea-Japón del 2002, a Magaly Medina?

Cuando yo venía a Lima estaba de vacaciones, todavía no iba a entrenar con la selección a la Videna, llegué como dos a tres días antes de la convocatoria, estaba en la playa con mi empresario (José Moreno), pero Magaly dijo que estaba en otras cosas, tomando, pero al final demostré de la cancha, hice el gol ante Chile y se lo celebré a ella. Cuando venía a la selección, siempre dejaba todo, así que quedó ahí.

—¿Tenías alguna cábala antes de pisar el campo?

Yo salía al campo con las ganas de hacer las cosas bien. Me ponían una moneda rara en mi pie, lo tenía en la planta del pie izquierdo, salía bien empilado, concentrado, con alegría. Que corra la pelota, cuidarla, pues siempre tiene que ir al arco.

—¿Cómo nació lo de la moneda en la planta del pie?

Por mi mamá, cuando jugaba en Sporting Cristal. Es una moneda rara, no es plata, tampoco se puede decir que es. Siempre hacía goles. La llevé hasta en Europa (risas). Todavía la tengo.

Andrés Mendoza pide jugar fuerte y con inteligencia ante Chile (Foto: GEC)

—En ofensiva, tenías de compañeros a debutantes como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, abanderados hoy de la selección...

Sí, ellos buenos chicos. Comenzaron a crecer, luego en Europa, ya fue distinto. Lograron mucho, con sus clubes, la selección.

—Ricardo Gareca tendrá la última palabra, pero muchos se ilusionan con una dupla Lapadula-Guerrero, aunque el “Tigre” no es de cambiar de sistema de juego...

Ambos están con buena actitud. Lapadula viene anotando goles en la Segunda de Italia, Paolo está jugando de a poco en su club. Ahora, no creo que el profesor Gareca cambie su estilo de juego, pero si tiene que jugar con los dos, será decisión de él. Lapadula se mueve también por fuera del área, busca los espacios.

—Farfán también es importante por su jerarquía en la blanquirroja...

Farfán, 20 o 30 minutos, siempre suma calidad. Deja todo por la selección. Físicamente está mejor. Hace goles cuando ingresa con su club. Esperemos que esté bien.

—André Carrillo será gran baja ante Chile...

Por fuera es espectacular, fácilmente se saca a los rivales. No hay otro como él, que encare, la velocidad, busca el espacio, espero que se recupere y juegue ante Bolivia. No sé cómo se sentirá ante Chile, hay médicos, por ahí lo pueden recuperar rápido.

—¿Cómo deberían jugarle?

Perú tiene jugadores de buen pie. Hay que atacar, jugar rápido, ahí lo complican. Hay que tener la pelota, que Chile sufra, sufra. Hay que estar bien concentrados, es un partido decisivo.

—Chile llega al partido con cuatro bajas: Vidal, Vargas, Mena y Sierralta. No hay mejor momento que el actual para ganar en Lima...

Igual los van a exigir, como sucedió con Venezuela. Entonces, no deben entrar confiados, ni regalar nada. Chile es Chile, tiene jugadores que juegan bien. Siempre nos ha complicado, hacer los goles que se pueda, rápido.

El 27 de marzo del 2001 la selección peruana derrotó por 3–1 a la selección chilena en partido válido por las Eliminatorias para el Mundial Corea-Japón 2002. Los goles peruanos los marcaron Flavio Maestri, Claudio Pizarro y Andrés Mendoza. (Foto GEC Archivo)

—Por más que solo sea un 20% de hinchas, el aliento será importante en el Estadio Nacional...

Sí, y que no hay pifias, pues los que estarán en la cancha serán peruanos, quienes harán las cosas para bien. La hinchada que vaya a alentar, si las cosas no salen bien, no dejar de alentar. La gente alienta para que su selección esté más fuerte, esperemos que vayan a alentar, desde el calentamiento, para que los jugadores estén bien.

—Estás siguiendo a Brujas, tu exequipo, en Champions League...

Sí, ha mejorado bastante. Tiene jugadores muy buenos, que están en la selección de Bélgica. Tienen que aprovechar para pasar la fase, siempre se han quedado en UEFA, ahora tienen la oportunidad. El entrenador, Philippe Clement, ha jugado conmigo, así que le va ir bien. Está en otro nivel, siempre lo veo, y sigo en sus redes sociales.

—Gustavo Dulanto, hizo historia con el Sheriff al ganarle al Madrid, en el Bernabéu, en Champions...

Le está yendo bien, en su club, en la Champions, es otro nivel. Está demostrando que puede seguir jugando bien. Le ha ganado al Madrid. Esperemos que siga así, y tenga la oportunidad de jugar en la selección, pese que hay bastantes centrales en la selección. Todo el mundo lo ve en la Champions. Ojalá que gane en el San Siro ante Inter de Milán, si le ganó al Madrid, esperemos sea algo positivo para él.

