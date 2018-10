Perú vs. Chile: Arturo Vidal se disculpó por polémico mensaje escrito en el Estadio Nacional

Chile venció a la selección peruana por 4-3 en el Estadio Nacional por la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Las estrellas de la Roja Arturo Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, entre otros fueron protagonistas de una polémica.

"Respeto. Por aquí pasó el Campeón de América", escribieron en los vestuarios del coloso de José Díaz en ese entonces. Como es evidente hubo gran repercusión por la actitud mostradas por los jugadores que venían de ganar la primera Copa América de la historia para su país.

Casi tres años después, Arturo Vidal se ha referido a dichas pintas y también cerca a un Perú vs. Chile. "Fue un error lo que escribimos en el camarín de Perú luego de ganarle en Lima", declaró el volante a RPP Noticias.

El mensaje que dejaron los jugadores de Chile en el Estadio Nacional (Foto: Facebook). El mensaje que dejaron los jugadores de Chile en el Estadio Nacional (Foto: Facebook).

"Claro que hay un mea culpa. No se debe hacer eso. Son cosas que pasan y momentos que se viven en el instante y uno no piensa", añadió el mediocampista del Barcelona. "No fui yo. Tampoco diría quién fue. Fuimos los 23 jugadores que estuvimos en el camerino", aclaró.

Vidal también destacó el "crecimiento" del equipo dirigido por Ricardo Gareca en los últimos años. "La selección peruana creció mucho con eso, tomaron rabia. Ustedes fueron al Mundial y nosotros seguimos luchando", concluyó.