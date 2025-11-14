Será el tercer partido de la blanquirroja bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto.
Será el tercer partido de la blanquirroja bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto.
Tras empatar 1-1 ante Rusia en San Petersburgo, la se trasladó a Sochi, ciudad de su próximo amistoso en esta fecha FIFA.

El rival de turno será Chile, combinado nacional al que ya se enfrentó la blanquirroja en Santiago, el pasado octubre, con victoria de ‘La Roja’ por 2-1.

El partido está programado para el próximo martes 18 de noviembre desde las 12:00 del mediodía (hora peruana).

Estos encuentros de preparacion sirven para muchos futbolistas que no han tenido oportunidad de vestir la blanquirroja en otros procesos.

