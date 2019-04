Perú vs. Chile: día, hora y canal del próximo partido de la bicolor en el Sudamericano Sub 17 La selección peruana debutó en el hexagonal final y ahora se alista para enfrentar a Chile, a quien ya enfrentó en fase de grupos, en la segunda fecha del Sudamericano Sub 17.

La selección peruana sub 17 enfrentará a Chile en la segunda fecha del hexagonal final. (Foto: Jesús Saucedo)