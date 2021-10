El Clásico del Pacífico comienza en pocos minutos y los aficionados lo tienen claro. La selección peruana hizo su arribo al Estadio Nacional para enfrentarse a la selección de Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y recibió el cariño de todos los aficionados poco antes de ingresar a las instalaciones.

Entre cánticos, saltos y bengalas llegó el bus de la ‘Blanquirroja’ al estadio Nacional de Lima. Un partido clave para los dirigidos por Ricardo Gareca, dado que necesitan los tres puntos si es que desean mantenerse cerca de la zona de repechaje.

El partido inicia a las 8 p.m. (hora peruana) y muchos aficionados apoyan a la ‘Bicolor’ desde fuera del estadio, pero también dentro del mismo, dado que se podrá observar público. Cabe destacar que Perú no solo enfrentará a Chile, lo próximos partidos de los dirigidos por Ricardo Gareca es con Bolivia (La Paz) y Argentina (Buenos Aires). Chile, por su parte, se recibirá en Santiago a Venezuela y Paraguay.

La Selección Peruana arrancó con sus entrenamientos desde la semana anterior, con la presencia de los jugadores que militan en el torneo local. Sin embargo, el último lunes arribaron los seleccionados que faltaban para completar el equipo.

La ‘bicolor’ se encuentran en el séptimo lugar de la tabla con 8 puntos, a cinco de Ecuador y Colombia, que se ubican en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Por ello, se peleará minuto a minuto por quedarse con el resultado esperado. No obstante, el ‘Tigre’ ya manifestó que se tienen dos bajas, la de André Carrillo, que no llegará para el partido de este jueves, y la de Yordy Reyna, quien no jugará esta fecha triple.