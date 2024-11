Ver Perú vs. Chile: sigue la transmisión del partido de la selección peruana ante la selección chilena por la fecha 11 de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El duelo se disputará este viernes 15 de noviembre de 2024, desde las 8:30 de la noche hora peruana, en el estadio Monumental. Revisa los horarios por país aquí. ¿Dónde ver el Clásico del Pacífico? Se puede mirar por televisión en Perú a través de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar TV). El encuentro también se puede seguir online vía streaming por Movistar TV App. En Chile transmiten Chilevisión, ESPN y Disney Plus, mientras que Fanatiz pasa el juego en México y Estados Unidos por internet, y DirecTV Sports televisa en Argentina y Uruguay. Revisa todos los canales que pasan el partido. No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV y otras.

