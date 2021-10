Conforme a los criterios de Saber más

Todos los Perú-Chile prometen. Son clásicos que duran más de 90 minutos, empiezan en la previa y terminan con las reacciones de los protagonistas. Siempre hay polémicas, conatos de bronca y jugadas para el recuerdo. Este jueves 7 de octubre, en el duelo por segunda ronda de las Eliminatorias Qatar 2022, el condimento especial es la posición que tienen ambos en la tabla.

Perú es séptimo y Chile es octavo. Solo un punto los separa. El que gana deja con menos posibilidades al otro de acercarse al quinto puesto. Es así de simple. Pero seamos justos en algo: A diferencia de clasificatorias pasadas, hoy la sensación es que la selección de Ricardo Gareca llega mejor que la de Chile. Aunque ellos siguen ubicando jugadores en los equipos y ligas top de Europa, nosotros venimos de hacer mejores Copa América, nosotros sí clasificamos a Rusia 2018 y hasta ahora estamos más cerca de Qatar.

¿Cómo llega realmente el cuadro que dirige el uruguayo Martín Lasarte? Un análisis de lo que podemos esperar del próximo rival de la selección.

La fecha triple pasada

Si a Perú no le fue muy bien en la fecha triple pasada, a Chile menos. La selección de Lasarte perdió con Brasil, empató con Ecuador y cayó contra Colombia. Solo un punto de nueve posibles. Sin embargo, el resultado es solo una parte del análisis. En juego, dejó buenas sensaciones. El combinado de la ‘La Roja’ mereció ganar ante Brasil. El gol de Everton Ribeiro a los 64 minutos borró todo lo bueno que hizo Chile en Santiago. Remató más veces al arco, tuvo la posesión el 60% del partido, pero no fue efectivo. Basta con mirar un resumen en YouTube para darse cuenta que Chile fue más y debería tener tres puntos más en la tabla. Pero el fútbol es así.

Chile mereció derrotar a Brasil en la fecha triple de setiembre.

El empate ante Ecuador también fue meritorio. Chile no conseguía puntos en Quito desde hace 24 años. Ni en la mejor etapa de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, al equipo rojo siempre se le ha complicado en la altura. De hecho, la única vez que Chile ganó en Quito fue el 9 de julio de 1993 y en un partido amistoso. Arturo Salah era el técnico y Manuel Pellegrini su ayudante. Fue 2-1 con tantos de Jaime Pizarro y Rodrigo Barrera.

En la última jornada, ‘La Roja’ cayó 3-1 con Colombia en un partido donde equivocó el planteamiento en la primera mitad y fue muy difícil remontarlo.

Falta de gol

El Chile poderoso que ganó dos Copa América seguidas -en dos finales contra Argentina-, clasificó a los mundiales 2010 y 2014, y llegó hasta los octavos de final, se caracterizaba por dos cosas: una excelente posesión de balón y un poderío ofensivo que asustaba a cualquier rival. Hasta se dio el gusto de vencer a España 2-0 en la fase de grupos de la copa del mundo en Brasil.

Hoy, ‘La Roja’ mantiene el estilo. Rota la pelota con precisión, tiene muy buenos volantes, controla el juego desde la posesión, pero cuando llega al arco le falta el último pase y un delantero goleador que defina. Debería ser Eduardo Vargas, pero ya no es el mismo de antes y posiblemente no juega contra Perú el jueves: tiene un problema físico y podría ser operado. Alexis Sánchez es el goleador histórico de la selección, pero hace mucho que está con la mecha apagada. Meneses intenta, Brereton tiene buenos momentos, pero Lasarte todavía no encuentra un asesino del área.

De hecho, Arturo Vidal es el goleador de Chile en estas Eliminatorias con cuatro tantos, dos de ellos le anotó a Perú en Santiago en la primera ronda del torneo. Y no estará este jueves por acumulación de tarjetas amarillas.

Alexis Sánchez regresó a la lista de Chile para afrontar la jornada de Eliminatorias. (Foto: Reuters)

Una misma estructura, pero…

Lo positivo que tiene este Chile de Lasarte es que mantiene una base de hace más de una década con jugadores reconocidos por todos: Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez. Este último no estuvo presente en la jornada triple anterior y ahora regresa junto a Ben Brereton. Dos buenas adiciones para el ataque chileno que necesita con urgencia encontrarse con el arco rival.

Pero hay algo en lo que también coinciden los analistas deportivos de ese país, y es que este plantel, a diferencia de otros años, es corto. Las opciones que tiene hoy en la banca no son ni la sombra de lo que era antes. ‘La Roja’ apuesta a ganar (y clasificar a Qatar 2022) en estas Eliminatorias con los futbolistas de antaño a la espera que se asome por la puerta grande los Meneses, Mora y Palacios.

